Сергей Собянин сообщил о планах развития Мнёвниковской поймы

Самыми масштабными объектами являются два моста через Москву-реку в створе улицы Мясищева и рядом с улицей Новозаводской, два велопешеходных моста через Москву-реку на улице Островной и в сторону парка «Фили», а также путепровод через основной ход Северо-Западной хорды в сторону Рублевского шоссе.