До 50% месячной нормы осадков выпало в Хабаровском крае за выходные

Продолжительные дожди начались в Хабаровском крае, за выходные выпало до 50% месячной нормы осадков. Об этом сообщила ТАСС (16+) начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева, передает ИА AmurMedia.
«Сейчас отмечается область пониженного давления с фронтальными разделами. Идут дожди. В Хабаровске и по территории края за два прошедших дня выпало до половины месячной нормы осадков, где-то немного меньше», — сказала Брынцева.
Она уточнила, что неустойчивая погода будет сохраняться в регионе до 20 июня. Перерывы между осадками будут короткими. В частности 12 и 13 июня погода может улучшиться, но затем снова пойдут дожди, отметила собеседница агентства. «На
Как сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в результате прошедших дождей интенсивные подъемы уровней воды на 30−328 см/сутки наблюдаются на реках Бурея, Ниман, Тырма, Урми, Амгунь, Нимелен, без угрозы хозяйственным объектам. Пойма р. Бурея на участке метстанции Усть — Умальта — с. Усть — Ниман затоплена на глубину 0,4−1,7 м. У с. Усть — Ниман прохождение максимального уровня ожидается