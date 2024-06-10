До 50% месячной нормы осадков выпало в Хабаровском крае за выходные

Как сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в результате прошедших дождей интенсивные подъемы уровней воды на 30−328 см/сутки наблюдаются на реках Бурея, Ниман, Тырма, Урми, Амгунь, Нимелен, без угрозы хозяйственным объектам. Пойма р. Бурея на участке метстанции Усть — Умальта — с. Усть — Ниман затоплена на глубину 0,4−1,7 м. У с. Усть — Ниман прохождение максимального уровня ожидается 9—10 июня с дополнительным подъемом уровня воды на 20−40 см, до отметок 820−840 см, без достижения критериев неблагоприятных явлений. На р. Ниман 12 км от устья прохождение максимального уровня воды ожидается 9—10 июня с дополнительным подъемом уровня воды 20−30 см, до отметок 630−640 см.