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До 50% месячной нормы осадков выпало в Хабаровском крае за выходные

По прогнозу синоптиков, неустойчивая погода сохранится в регионе до 20 июня.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 50% 751 мм рт. ст. +21°
Источник: Reuters

Продолжительные дожди начались в Хабаровском крае, за выходные выпало до 50% месячной нормы осадков. Об этом сообщила ТАСС (16+) начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева, передает ИА AmurMedia.

«Сейчас отмечается область пониженного давления с фронтальными разделами. Идут дожди. В Хабаровске и по территории края за два прошедших дня выпало до половины месячной нормы осадков, где-то немного меньше», — сказала Брынцева.

Она уточнила, что неустойчивая погода будет сохраняться в регионе до 20 июня. Перерывы между осадками будут короткими. В частности 12 и 13 июня погода может улучшиться, но затем снова пойдут дожди, отметила собеседница агентства. «На 15—16 июня прогнозируется продолжительный обложной дождь в Хабаровске и в южных районах», — добавила Брынцева.

На территории края сохраняется влияние охотского антициклона, дует северо-восточный ветер, температура воздуха упала, сейчас она на 2 градуса ниже нормы. Ночью столбики термометров показывают плюс 8−15 градусов, днем — плюс 18−25 градусов. В то же время погодные условия способствуют улучшению пожароопасной обстановки в крае, количество возгораний сократилось, подчеркнула собеседница агентства.

Как сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в результате прошедших дождей интенсивные подъемы уровней воды на 30−328 см/сутки наблюдаются на реках Бурея, Ниман, Тырма, Урми, Амгунь, Нимелен, без угрозы хозяйственным объектам. Пойма р. Бурея на участке метстанции Усть — Умальта — с. Усть — Ниман затоплена на глубину 0,4−1,7 м. У с. Усть — Ниман прохождение максимального уровня ожидается 9—10 июня с дополнительным подъемом уровня воды на 20−40 см, до отметок 820−840 см, без достижения критериев неблагоприятных явлений. На р. Ниман 12 км от устья прохождение максимального уровня воды ожидается 9—10 июня с дополнительным подъемом уровня воды 20−30 см, до отметок 630−640 см.