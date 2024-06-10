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Сказочные инсталляции и VR-игры ждут в День России жителей и гостей Приморья

12 июня на центральной площади Владивостока развернутся интерактивные локации, мастер-классы, фудкорт. Жители и гости города смогут поучаствовать в мастер-классах по конструированию робота, сфотографироваться с символом города — маяком — и получить ленту с триколором.

Источник: Reuters

На главной сцене в течение дня будут выступать музыкальные, вокальные и хореографические коллективы и исполнители Приморья, создавая праздничное настроение, отмечает пресс-служба краевого правительства.

Все желающие смогут нанести патриотический аквагрим или сделать памятное фото рядом с маяком — символом Владивостока и Приморского края. Волонтеры подарят гостям праздника ленты и флажки с российским триколором.

Для посетителей будут работать «сказочные» тематические зоны, посвященные 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина: инсталляция «Дуб у Лукоморья» с русалкой и ученым котом, фотозоны «Золотая рыбка» и «33 богатыря».

На мультимедийной выставке от исторического парка «Россия — моя история» «Преданья старины глубокой» также расскажут о творчестве великого русского поэта. Рядом расположатся тематические зоны, посвященные Году семьи. В шатре установят экран с мультимедийной фотовыставкой от Русского географического общества, каждый снимок которой расскажет свою семейную историю любви, заботы и поддержки.

Множество локаций подготовят для детей: мольберты для рисования мелками, лошадки-каталки, игру в «Домино», пазлы «Россия», большую тематическую раскраску, интерактив «По следам танка Т-34».

На площадке школы робототехники Владивостока представят мастер-классы по сбору карманных фонариков и разработке компьютерной игры, а также игры с использованием очков виртуальной реальности, мастер-классы по конструированию роботов и компьютерному программированию на программе Lego WeDo, зоны VR, 3D-моделировани и робофутбола.

И детей, и взрослых на празднике ждут уличное театральное представление «Колесница радости» от Приморского театра кукол, костюмированные аниматоры, творческие, образовательные, научные мастер-классы, тематические выставки и спортивные активности. На ярмарке от мастеров Приморского края будут представлены мягкие игрушки, украшения, свечи, значки, сувениры.

На центральной площади гостей традиционно встретит кулинарный дворик с национальными блюдами. Перед фудкортом разместится большой стол дружбы.

В 19:00 на главной сцене начнется вечерняя концертная программа. Завершится празднование в 21:30 красочным фейерверком.

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