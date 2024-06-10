Сказочные инсталляции и VR-игры ждут в День России жителей и гостей Приморья

На главной сцене в течение дня будут выступать музыкальные, вокальные и хореографические коллективы и исполнители Приморья, создавая праздничное настроение, отмечает пресс-служба краевого правительства.
Все желающие смогут нанести патриотический аквагрим или сделать памятное фото рядом с маяком — символом Владивостока и Приморского края. Волонтеры подарят гостям праздника ленты и флажки с российским триколором.
Для посетителей будут работать «сказочные» тематические зоны, посвященные 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина: инсталляция «Дуб у Лукоморья» с русалкой и ученым котом, фотозоны «Золотая рыбка» и «33 богатыря».
На мультимедийной выставке от исторического парка «Россия — моя история» «Преданья старины глубокой» также расскажут о творчестве великого русского поэта. Рядом расположатся тематические зоны, посвященные Году семьи. В шатре установят экран с мультимедийной фотовыставкой от Русского географического общества, каждый снимок которой расскажет свою семейную историю любви, заботы и поддержки.
Множество локаций подготовят для детей: мольберты для рисования мелками, лошадки-каталки, игру в «Домино», пазлы «Россия», большую тематическую раскраску, интерактив «По следам танка Т-34».
На площадке школы робототехники Владивостока представят мастер-классы по сбору карманных фонариков и разработке компьютерной игры, а также игры с использованием очков виртуальной реальности, мастер-классы по конструированию роботов и компьютерному программированию на программе Lego WeDo, зоны VR, 3D-моделировани и робофутбола.
На центральной площади гостей традиционно встретит кулинарный дворик с национальными блюдами. Перед фудкортом разместится большой стол дружбы.
В 19:00 на главной сцене начнется вечерняя концертная программа. Завершится празднование в 21:30 красочным фейерверком.