Сказочные инсталляции и VR-игры ждут в День России жителей и гостей Приморья

На мультимедийной выставке от исторического парка «Россия — моя история» «Преданья старины глубокой» также расскажут о творчестве великого русского поэта. Рядом расположатся тематические зоны, посвященные Году семьи. В шатре установят экран с мультимедийной фотовыставкой от Русского географического общества, каждый снимок которой расскажет свою семейную историю любви, заботы и поддержки.