В Иркутске изменится схема движения автобусов № 22, 67 и возобновит работу маршрут № 74

Маршрут регулярных перевозок № 74 «м/р Первомайский (Башня) — м/р Университетский — Студгородок — ул. Ленина — плотина ГЭС — м/р Университетский — м/р Первомайский» (Башня) возобновит свою работу. Его будет обслуживать ООО «Автомобилист». На линию выйдет два автобуса большого класса.