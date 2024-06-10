В Иркутске изменится схема движения автобусов № 22, 67 и возобновит работу маршрут № 74

Маршрут № 22 «м/р Первомайский — Ц. рынок — м/р Первомайский» продлят до остановочного пункта «м/р Первомайский (Башня)». Будут введены дополнительные остановки «Школа № 6» в обоих направлениях и конечная — «м/р Первомайский (Башня)».
Установленное ранее продление маршрута № 67 «м/р Первомайский — м/р Топкинский» до остановочного пункта «м/р Первомайский (Башня)» будет отменено. Остановки «Школа № 6» в обоих направлениях и конечную — «м/р Первомайский (Башня)» исключат, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Маршрут регулярных перевозок № 74 «м/р Первомайский (Башня) — м/р Университетский — Студгородок — ул. Ленина — плотина ГЭС — м/р Университетский — м/р Первомайский» (Башня) возобновит свою работу. Его будет обслуживать ООО «Автомобилист». На линию выйдет два автобуса большого класса.