Где во Владивостоке нет горячей воды — адреса, даты и причины отключений

АО «ДГК» продолжает проведение весенне-летних гидравлических испытаний главных тепловых сетей во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia. Начавшиеся еще 13 мая мероприятия будут длиться менее месяца и завершатся только 11 июня. Гидравлические испытания проходят поэтапно в различных частях города, при этом подача горячей воды ограничивается в домах, которые получают коммунальные услуги от определенных теплоисточников, уточнили в пресс-службе приморских тепловых сетей.