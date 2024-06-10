Где во Владивостоке нет горячей воды — адреса, даты и причины отключений

АО «ДГК» продолжает проведение весенне-летних гидравлических испытаний главных тепловых сетей во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia. Начавшиеся еще 13 мая мероприятия будут длиться менее месяца и завершатся только 11 июня. Гидравлические испытания проходят поэтапно в различных частях города, при этом подача горячей воды ограничивается в домах, которые получают коммунальные услуги от определенных теплоисточников, уточнили в пресс-службе приморских тепловых сетей.
Четвертый этап опрессовки проходит с 3 по 11 июня. Ограничения по подаче горячей воды будут введены во Фрунзенском районе и некоторых районах Ленинского и Первореченского, где тепло поставляется от Владивостокской ТЭЦ-1, по следующим адресам:
- Авроровская: 4, 17, 24, 30;
- Адмирала Фокина: 1, 3, 9, 9а, 9б, 9 В, 9 г, 11, 11а, 11б, 16а, 20, 22, 23, 24 В, 25, 27, 29, 31;
- Алеутская: 2, 4, 10а, 12а, 16, 17, 17а, 19, 19а, 24, 25/27, 38, 41, 44, 46, 51, 53, 57, 57а, 57б, 61, 61а, 65, 65а, 82, 90;
- Амурская: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 31, 33;
- Анисимова: 1, 3, 5, 7, 9, 15;
- Арсеньева: 6, 8, 9;
- Батарейная: 2, 6, 8;
- Башидзе: 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14у, 16;
- Береговая: 3, 3\: ., 6, 8;
- Бестужева: 5, 13, 15, 15а, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 26а, 28, 29, 31, 35, 35а, 36/38, 40;
- Верхнепортовая: 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 9, 9а, 10, 10а, 12б, 12 В, 20, 25, 27а, 30, 32, 38, 40а, 44, 46, 50а, 64а, 66, 70, 72;
- Западная: 13, 27, 27 стр: ., 29;
- Захарова: 5;
- Казанская: 1, 4, 4а, 5, 7;
- Комсомольская: 2, 3, 7, 9, 17, 27а, 27 В, 27д, 29;
- Корабельная Набережная: 1, 7;
- Красного Знамени: 3, 21, 23, 25, 25а, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 51а;
- Краснознаменный: 5, 7, 9, 12;
- Крыгина: 1, 3, 6, 15, 17, 17а, 28, 30, 34, 40, 42, 42а, 84, 86в;
- Лазо: 12;
- Лейтенанта Шмидта: 29;
- Леонова: 20, 21, 21а, 27, 33, 64, 66;
- Луцкого: 16;
- Мордовцева: 6, 8д, 12;
- Морозова: 5, 7, 9;
- Морская 1-я: 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 16а, 16 В, 20, 27;
- Московская: 1, 11, 13, 15;
- Мыс Кунгасный: 3б, 5;
- Мыс Чумака: 1, 1а;
- Набережная: 1, 5 В, 7б, 9, 10, 13, 16, 20;
- Некрасовский: 1, 3, 5, 18;
- Нерчинская: 2, 2у, 3, 4, 6, 8, 21, 21у, 23, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48у, 50, 52, 54, 56, 58;
- Океанский: 7, 8, 12, 13, 16, 17, 19, 19а, 20, 29, 34, 35, 39, 41, 43, 46, 48, 48а, 50, 54, 66, 68, 70, 70а, 70 В, 72а, 74а, 76, 76а, 83, 85, 87, 92, 97, 99, 99а, 101, 101а, 103, 105, 105у, 107, 109, 10б, 121а;
- Октябрьская: 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 25, 25б;
- Острякова: 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5а, 5 г, 7, 7а, 8, 9, 26, 27, 28, 41, 44;
- Партизанский: 2а, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 33, 34, 36, 40, 44, 45;
- Перекопский: 3, 5, 7;
- Пограничная: 12а, 12б, 15 В, 22, 22а, 26, 30;
- Пологая: 16, 17, 18, 21а, 24, 28, 30, 31, 43, 50, 53а, 54а, 55, 60, 62, 62а, 63, 65а, 69, 72, 72а, 72у;
- Посьетская: 3а, 5, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 21а, 22, 27, 28, 28а, 28б, 32, 36, 37 г, 38, 40, 46, 48;
- Почтовая: 6;
- Прапорщика Комарова: 1 В, 16, 18, 27, 29, 31, 31а, 35а, 35 В, 42, 45, 45а, 48, 52;
- Рылеева: 8;
- Садовая: 12, 22, 25, 27;
- Самарская: 10а;
- Саратовская: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;
- Светланская: 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 22, 29, 31, 31/0, 33, 35, 38, 41;
- Семеновская: 3, 7, 9б, 15, 17, 20, 23, 25, 25а, 30, 32, 34;
- Сипягина: 15, 19, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34;
- Союзная: 17, 19, 20, 20а;
- Станюковича: 3, 10, 12, 14, 16, 28а, 31а, 37, 39, 46, 48, 48, 49, 52, 54, 54 г, 56, 57, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62, 64;
- Стрельникова: 3, 3а, 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9, 9а, 12;
- Суханова: 1, 1а, 2, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 6 В, 6 г, 8д, 11, 13;
- Тигровая: 7, 9, 16, 18, 19, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26;
- Трудовой: 1а, 13;
- Уборевича: 3, 5а, 6, 6а, 8, 9а, 10/4, 10а, 10б, 12, 14, 15, 15а, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30/37;
- Уткинская: 3, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 11б, 13, 14, 15, 18, 30, 32, 34, 36;
- Фонтанная: 2, 3, 7, 10, 18, 18/2, 18а, 19, 31, 35, 36, 42, 42а, 44, 47, 47а, 51, 55, 61; Хабаровская: 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 12б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 25а, 26, 27а, 28, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 34, 34а;
- Чернышевского: 15;
- Шевченко: 3, 5, 7, 9, 11;
- Ялтинская: 18.
Также с 27 мая во Владивостоке проводится второй этап гидравлической опрессовки главных тепловых сетей. Специалисты проводят проверку на прочность и герметичность Голдобинскую и Фадеевскую теплотрассы. Подача горячей воды временно ограничена для жителей Первомайского и Ленинского районов, которые получают коммунальные услуги от ВТЭЦ-2. В список вошли дома по следующим адресам:
- 40 лет ВЛКСМ: 1, 2/8, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21у;
- 44 причал: 1;
- 50 лет ВЛКСМ: 2, 4, 11, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24/1, 25, 26, 26а, 26б, 26 В, 28, 30, 30а, 30б, 30 В, 32;
- 60 лет ВЛКСМ: 8а;
- Абрекская: 8в;
- Адмирала Кузнецова: 53, 53/1, 74, 74у, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92;
- Академический: 2;
- Архангельская: 25, 27/1, 27/2, 29/1, 29/2;
- Бакинская: 4;
- Басаргина: 6б/1, 6б/2;
- Беляева: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- Березовая: 5, 7, 9, 21;
- Борисенко: 2, 8, 9, 9а, 10, 10/7, 12а, 17, 17а, 19, 19а, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72у, 74, 76, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, 100б, 104а, 106а, 108, 108а, 110;
- Брестский: 1б;
- Брянская: 18;
- Бурачка: 7, 9, 11, 13, 13у, 15, 17;
- Ватутина: 4, 4а, 4 В, 4д, 4ж, 4у, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 26;
- Вилкова: 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 41;
- Владикавказская: 1, 3, 5;
- Волкова: 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13;
- Володарского: 1, 3а, 8, 8а;
- Воропаева: 5, 31, 33, 33а;
- Вязовая: 1, 1у, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9у, 10, 12;
- Героев Тихоокеанцев: 1а, 3, 20а, 20б, 20 В, 20 г;
- Героев Хасана: 4, 6, 10, 12, 14, 15, 22;
- Горийская: 1, 4, 6, 6а;
- Горная: 25, 31, 31а, 33, 33а;
- Гризодубовой: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71;
- Громова: 2, 4, 6, 8, 10, 12;
- Гульбиновича: 4, 8/1, 8/2, 13, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 29/1, 29/2, 29а, 30, 31, 32;
- Дальзаводская: 17, 21, 27, 31;
- Добровольского: 5а, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;
- Запорожская: 2, 4, 6;
- Зейская: 4, 4/2, 5, 12, 14;
- Зеленый Бульвар: 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30;
- Ивановская: 2, 2а, 3б, 4, 4/10, 4а, 4у, 5, 5а, 5б, 5 В, 6/4, 6а, 7, 7а, 15, 17, 19, 28;
- Интернациональная: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 71;
- Калинина: 11а/1, 11а/2, 11а/3, 19, 21, 41, 43, 43а, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51, 51а, 55, 57, 78, 82, 82у, 84, 89, 91, 105, 105а, 107, 109, 111, 113, 149, 153, 153у, 217, 217, 225а, 253, 255, 255у, 257, 279, 279а, 281, 283, 285, 287, 295;
- Каплунова: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 23;
- Карла Либкнехта: 10а;
- Карякинская: 29;
- Каштановая: 13;
- Киевская: 5, 15;
- Кизлярская: 3, 7;
- Кипарисовая: 2, 2а, 14, 16, 18, 20;
- Ковальчука: 3, 6, 26;
- Командорская: 11;
- Коммунаров: 14, 32, 32а;
- Корабельная Набережная: 10;
- Космонавтов: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27;
- Краева: 3, 5, 6, 8;
- Ладыгина: 2, 11, 13, 15, 17, 19;
- Лазо: 4, 6;
- Липовая: 2;
- Луговая: 21, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45/1, 45/2, 47, 49, 51а;
- Маньчжурская: 15;
- Марины Расковой: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
- Матросская 5-я: 21;
- Матросская 7-я: 33а;
- Махалина: 3а, 11а;
- Металлистов: 3, 5;
- Могилевская: 1, 1у, 3;
- Можайская: 1б, 14, 20, 22, 24;
- Можжевеловая: 1а, 18;
- Монтажная: 1, 2а, 3, 4, 5, 7, 11, 11б, 13, 15, 15а;
- Муравьева-Амурского: 4, 5, 7/9, 15/17;
- Надибаидзе: 1, 1у, 4, 6, 6а, 8, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30у, 32, 34;
- Нарвская: 6, 13;
- Невельского: 1, 1а, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 21, 21у, 23, 25, 27, 29, 31;
- Нейбута: 2а/1, 2а/2, 2а/3, 2а/4, 4, 4а, 6, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26у, 27, 28, 29, 30, 30у, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 45а, 47, 4б, 51, 51а, 53, 57, 61, 63, 65, 65а, 67, 75, 77, 81, 81а, 83, 85, 87, 135, 137, 139, 141;
- Нестерова: 3, 5;
- Никифорова: 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 37, 41а, 43, 53, 53а, 53б, 53 В, 55, 57;
- Новожилова: 1, 3а, 5а, 9, 19, 29, 31, 33, 35, 35а, 37;
- Новоивановская: 3;
- Окатовая: 1а, 2, 2/1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14у, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21;
- Олега Кошевого: 3, 5, 7, 26а;
- Ольховая: 17, 19;
- Очаковская: 5, 7;
- Пацаева: 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11;
- Петра Великого: 3, 3/6;
- Пионерская: 6;
- Пихтовая: 20, 21, 21а, 33;
- Полярная: 1, 1/1, ½, ⅓, ¼, ⅕, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7 В, 7 г, 8, 9;
- Почтовый: 7, 7а, 9;
- Приходько: 2, 4, 13, 15, 17, 19, 21;
- Промышленная: 2;
- Промышленная 2-я: 4, 6, 8;
- Пушкинская: 6, 8, 8б, 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33, 34, 35, 35а, 39, 40, 41а, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 68, 85, 89, 109;
- Сафонова: 2, 4, 6, 11, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 26а, 30, 32, 33, 33у, 34, 36, 37, 39;
- Сахалинская: 1у, 3 В, 5а, 8, 11, 11а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23а, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 41 г, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61;
- Светланская: 45, 47, 49, 54, 55, 57, 63, 65а, 68, 69, 71, 72, 73, 73а, 78, 80а, 86, 87, 87 В, 88, 103, 105, 105а, 106, 108, 108а, 108б, 109, 109а, 114, 115, 116, 117, 118, 118а, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 133, 143, 145, 147, 155, 157, 163, 165а, 165у, 167а, 169/171, 173, 183, 191, 193, 195, 195а, 197, 197а, 205, 205а, 205у, 207, 209;
- Связи: 1, 3, 5, 20, 22, 22а, 22б;
- Североморская: 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 5/1, 5/2, 6;
- Славянская: 17;
- Слуцкого: 16/1, 16/2, 16/3;
- Сочинская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 15;
- Спиридонова: 15, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 28у, 29, 30/32, 34, 37, 42, 44;
- Спортивная: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8у, 9, 10;
- Стрелковая: 16б, 46, 50;
- Стрелковый: 22а;
- Строительная 2-я: 21;
- Строительная 3-я: 9, 10, 11, 12;
- Талалихина: 1, 2, 3, 5, 12;
- Терешковой: 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
- Трудовых Резервов: 5, 7;
- Тунгусская: 10, 10а, 12, 20, 20а, 22, 24а, 26а, 28а, 44, 46, 46а, 48, 50, 61, 63, 65, 69;
- Фадеева: 2, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 6 В, 6 г, 6д, 8а, 8б, 8д, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 12 В, 14, 14а, 14б, 14 В, 14 г, 16, 16а, 16 В, 18 В, 31, 35, 43;
- Фастовская: 2, 14, 20, 29, 50;
- Феодосийская: 35, 37, 46;
- Флотская 1-я: 50;
- Харьковская: 1, 3, 6, 7, 9, 10, 10у, 11;
- Херсонская: 12;
- Часовитина: 1, 3, 3у, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 23а, 25, 27;
- Черемуховая: 3б, 4а, 5, 8, 11, 12а, 12у, 16, 17, 18, 18а, 20, 22, 28, 32;
- Черняховского: 3, 3а, 3б, 3 В, 5 В, 7, 9, 11, 13, 19, 21;
- Шепеткова: 8, 8а, 14, 16, 18, 25, 31/1, 32, 33, 34/36, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46;
- Шкипера Гека: 15, 15у, 16, 24, 26;
- Экипажная: 1а, 8/1, 18/1, 20.
«Перед началом осенне-зимнего периода и после ремонтных работ на сетях теплотрассы проверят ещё раз, чтобы убедиться в качестве выполненных работ», — уточнили в АО «ДГК».
Напомним, что помимо гидравлических испытаний структурное подразделение «Приморские тепловые сети» также проводит ремонтные работы на участках магистральных теплотрасс во Владивостоке. В связи с этим горячее водоснабжение временно ограничено у следующих потребителей:
С 23 мая по 28 июня:
- Русская: 73ж.
- Кирова: 25, 27, 29, 31, 45, 48, 49, 50, 52, 54, 56а, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 93, 112;
- Магнитогорская: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;
- Чапаева: 2, 4, 8, 26;
- Чкалова: 17.
С 23 мая по 20 августа:
- Енисейская: 1, 1у, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7б, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 23д;
- Кирова: 11, 13, 15, 15а, 17, 19/1, 19/2, 21/1, 21/2.
В связи с плановыми перекладками участков магистральных теплотрасс ГВС временно ограничено у следующих потребителей:
С 00.00 часов 17 мая до 17.00 часов 1 июля:
- Комсомольская: 29;
- Красного Знамени: 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43;
- Океанский: 74а, 76, 76а, 92;
- Острякова: 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5а, 5 г, 7, 7а, 8, 9;
- Партизанский: 33, 45.
С 23 мая по 15 июля:
- Баляева: 21, 23, 25, 27у, 46, 48, 50, 50 В, 52, 54, 56;
- Котельникова: 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;
- Марченко: 15, 32.
С 7 июня по 15 июля:
- Адмирала Кузнецова: 40а, 42, 42а, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 50б, 52, 52а, 52б, 54, 54а, 54 В, 56, 56а, 56 В, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68, 68а, 70, 72;
- Адмирала Юмашева: 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8 В, 8 г, 10, 10а, 11, 11 В, 12, 12а, 12 г, 14, 14а, 14б, 14 В, 14 г, 16, 16а, 16б, 16 г, 16д, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40;
- Баляева: 58;
- Карьерная: 1, 3а, 11, 13, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 52, 52.;
- Котельникова: 13, 15, 17, 21;
- Ладыгина: 4, 5, 9, 9/1;
- Луговая: 48, 50, 50а, 51, 52, 52а, 52б, 52 г, 53, 54, 55, 56, 56а, 57а, 57б, 58, 59, 59а, 59б, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 74, 75, 75а, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 83а, 83б, 83 В, 85, 85а;
- Руднева: 1, 1а, 1б, 3, 17;
- Сабанеева: 8, 11, 13, 14 В, 15, 15/1, 16, 16 В, 18, 19, 21, 22, 22у, 23, 24;
- Сельская: 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12;
- Снеговая: 18/п, 30, 41, 42а, 74, 79, 123, 125;
- Флотский: 37/39.