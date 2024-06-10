Уфимские спасатели помогли попавшему в беду коту

В Уфе спасатели помогли попавшему в беду коту. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
За помощью к сотрудникам экстренной службы обратился молодой горожанин, который выходил из подъезда, когда услышал за батареей жалобное мяуканье. Он попытался сам достать застрявшее животное, но как не пытался, у него все не получалось этого сделать.
Прибывшие специалисты Поисково-спасательного отряда УГЗ столицы Башкирии с помощью нехитрых манипуляций быстро вызволить котейку и передали жителям дома, которые сразу же окружили заботой напуганного четвероного.
— Спасатели оказывают помощь как людям, так и животным. Однако у сотрудников есть приоритетность вызовов, и первостепенными являются те обращения, где существует угроза жизни человека, — отметили в УГЗ.