В мэрии Новосибирска назначены руководители двух департаментов

Он родился в 1988 году в Ангарске Иркутской области. В 2010 году окончил ФГОУ ВПО «Сибирская академия государственной службы» по специальности «государственное и муниципальное управление». В 2023 году получил второе высшее образование в Новосибирском государственном университете экономики и управления по специальности «информационные системы и технологии». В 2018 году проходил профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы, квалификация «правовое обеспечение государственного управления».