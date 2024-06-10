В мэрии Новосибирска назначены руководители двух департаментов

В понедельник, 10 июня мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назначил руководителей двух департаментов администрации мегаполиса. Информацию об этом распространил пресс-центр мэрии.
Так, Дмитрия Перязева на посту главы департамента энергетики и ЖКХ сменил Дмитрий Зайков.
Он родился в 1982 году в рабочем посёлке Ордынское Новосибирской области. Окончил Новосибирский государственный аграрный университет по специальности «электрификация и автоматизация сельского хозяйства» и Российскую академии народного хозяйства и государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».
Работал в государственных, муниципальных и коммерческих структурах. С 2023 года занимал должность директора МУП «Комбинат бытовых услуг» города Бердска.
Он родился в 1988 году в Ангарске Иркутской области. В 2010 году окончил ФГОУ ВПО «Сибирская академия государственной службы» по специальности «государственное и муниципальное управление». В 2023 году получил второе высшее образование в Новосибирском государственном университете экономики и управления по специальности «информационные системы и технологии». В 2018 году проходил профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы, квалификация «правовое обеспечение государственного управления».
С 2022 года Русин работал заместителем начальника управления технологий цифрового государства, возглавлял отдел ведомственной цифровизации регионального министерства цифрового развития и связи.
К работе в должности начальников департаментов Зайков и Русин приступили сегодня, 10 июня.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Дмитрий Юданов возглавил управление делами мэрии Новосибирска.