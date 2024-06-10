Расписание движения пригородных поездов изменится в Москве в День России

Также стало известно, что расписание движения поездов четвертого Московского центрального диаметра на Калужском и Нижегородском направлениях временно изменится в период с 11 на 12 июня. Например, на участке от Минской до Курской отменят часть составов, а интервалы поездок увеличат до 50 минут.