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Расписание движения пригородных поездов изменится в Москве в День России

Расписание движения пригородных поездов изменится в столице 12 июня. Корректировки внесли ЦППК совместно с Московской железной дорогой.

Источник: РИА "Новости"

Изменения связаны с празднованием Дня России. Во вторник, 11 июня, составы будут ходить по обычному расписанию, а в среду, 12 июня, — по графику субботы. В региональных центрах внесут точечные изменения.

Кроме того, в эти дни ряд поездов Черусти — Вековка — Черусти будут 11-вагонными, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что расписание движения поездов четвертого Московского центрального диаметра на Калужском и Нижегородском направлениях временно изменится в период с 11 на 12 июня. Например, на участке от Минской до Курской отменят часть составов, а интервалы поездок увеличат до 50 минут.

В расписание движения поездов на МЦД-1 временно внесли изменения в июне. Они действуют из-за строительства станции Петровско-Разумовская и путепроводной развязки между станциями Беговая и Тестовская.

В 2024 году в рамках обновления подвижного состава на третье и четвертое направление Московских центральных диаметров поступит более 20 новых поездов «Иволга 4.0», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

РЖД