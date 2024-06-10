«Бабакохян, успокойтесь!»: суд по громкому делу об убийстве основателя New Wave Cinema — подробности

Во Фрунзенском районом суде Владивостока продолжают рассматривать дела 20-летней давности о гибели двух предпринимателей. Главным фигурантом в расследовании стал крупный бизнесмен из Владивостока Армен Бабакохян. Обвиняемый вновь игнорировал замечания судьи и прокурора, передаёт корр. PrimaMedia.
Напомним, Армена Бабакохяна обвиняют в организации заказных убийств: бизнесмена Евгения Киргинцева в 2001 году и учредителя ТРК «Новая волна» Олега Сединко в 2002 году. Также он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний).
В понедельник, 10 июня, во время очередного судебного заседания был допрошен свидетель, который работал на Киргинцева в ночном клубе «Наутилус». Он и рассказал о, по его оценке, дерзком и беспринципном поведении Бабакохяна.
«Человек, обладающий высоким темпераментом и харизмой. Охрана не могла с ним совладать и чувствовала от него максимальное неуважение к профессии. Гости заведения чувствовали себя некомфортно», — рассказывает свидетель.
«Ваша честь, вы из меня здесь делаете клоуна? Я у человека спрашиваю, почему те люди ушли», — после чего судья повторила, что она сняла этот вопрос, но и это не остановило возмущения подсудимого.
Напомним, что своё резкое поведение заключенный бизнесмен транслирует почти на каждом заседании. Так, во время одного из последних, 13 мая, Фрунзенский районный суд Владивостока онлайн, с включением из Химкинского районного суда, заслушал показания вдовы Олега Сединко. Волнуясь, женщина вспоминала события давно минувших лет со слезами на глазах. На что Армен Бабакохян в открытую начал «троллить» потерпевшую, задавая вопросы не по существу.
Следующее слушание пройдёт 17 июня, сторона обвинения по-прежнему будет предоставлять свои доказательства.