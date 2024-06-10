«Бабакохян, успокойтесь!»: суд по громкому делу об убийстве основателя New Wave Cinema — подробности

Напомним, что своё резкое поведение заключенный бизнесмен транслирует почти на каждом заседании. Так, во время одного из последних, 13 мая, Фрунзенский районный суд Владивостока онлайн, с включением из Химкинского районного суда, заслушал показания вдовы Олега Сединко. Волнуясь, женщина вспоминала события давно минувших лет со слезами на глазах. На что Армен Бабакохян в открытую начал «троллить» потерпевшую, задавая вопросы не по существу.