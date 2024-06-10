В минтрансе Башкирии напомнили о перекрытии ряда улиц в Уфе.

В Уфе временно перекроют несколько участков улиц, напомнили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.
Ограничения вводятся в связи с прибытием Казанской иконы Божией Матери и празднованием Дня города. Святыня будет находиться в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. В связи с этим будет ограничено движение транспортных средств с 6 до 21 часа 10 и 11 июня.
Перекроют улицы Кирова (от Ветошникова до Айской), Амурскую (от дома № 60 по Амурской до дома № 91 по Кирова), Крестьянскую (от дома № 63 по Крестьянской до дома № 91 по Кирова).
Кроме того, с 9 часов 11 июня до 15 часов 13 июня перекроют парковку на площади имени Салавата Юлаева. Это связано с проведением мероприятий, посвященных Дню России, 270-летию со дня рождения Салавата Юлаева и Дню города.