В минтрансе Башкирии напомнили о перекрытии ряда улиц в Уфе.

Ограничения вводятся в связи с прибытием Казанской иконы Божией Матери и празднованием Дня города. Святыня будет находиться в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. В связи с этим будет ограничено движение транспортных средств с 6 до 21 часа 10 и 11 июня.