Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители одного из районов столицы сегодня останутся без газа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В связи с ремонтными работами 10 июня в некоторых локациях Яшнабадского района временно приостановят газоснабжение, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации «Худудгаз пойтахт», сегодня газа не будет с 10:00 до 17:00 на улицах:

  • Мирзо-Улугбека;
  • Риязи;
  • Машхади;
  • Махтумкули.

Без газа останутся 3,2 тысячи квартир в 64 многоквартирных домах, 430 частных домохозяйств и 20 оптовых потребителей.

ЖКХ