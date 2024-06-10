Жители одного из районов столицы сегодня останутся без газа

По информации «Худудгаз пойтахт», сегодня газа не будет с 10:00 до 17:00 на улицах:
- Мирзо-Улугбека;
- Риязи;
- Машхади;
- Махтумкули.
Без газа останутся 3,2 тысячи квартир в 64 многоквартирных домах, 430 частных домохозяйств и 20 оптовых потребителей.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В связи с ремонтными работами 10 июня в некоторых локациях Яшнабадского района временно приостановят газоснабжение, передает корреспондент Podrobno.uz.
По информации «Худудгаз пойтахт», сегодня газа не будет с 10:00 до 17:00 на улицах:
Без газа останутся 3,2 тысячи квартир в 64 многоквартирных домах, 430 частных домохозяйств и 20 оптовых потребителей.