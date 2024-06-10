10 июня по Земле ударит сильнейшая солнечная буря

Согласно научным исследованиям, во время повышенной геомагнитной активности повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов. Плохо себя чувствовать могут метеочувствительные люди и те, кто страдает патологиями сердечно-сосудистой системы. Они могут ощутить головную боль, бессонницу, слабость, тахикардию, скачки артериального давления.