Со скандалов началось утро 8 июня в московском аэропорту «Шереметьево» перед вылетом двух рейсов. «Отличился» один из пассажиров, который хотел вылететь в Пермь рейсом «Аэрофлота» SU1656. Дебошир вдребезги разнес стекло кассы авиакомпании.
Как пояснили в пресс-службе «Аэрофлота», пассажир с явными признаками алкогольного опьянения намеревался вылететь рейсом SU1656 «Москва — Пермь». Что послужило причиной его нервного срыва выясняет полиция. В Пермь он не улетел, его препроводили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
Рейс SU1656 вылетел из «Шереметьево» без опоздания. Самолет приземлился в ермском аэроаорту «Большое Савино» 8 июня в 05:35, на 20 мин. раньше времени по расписанию.
Практически в это же время, у стойки выхода на рейс SU040 «Москва — Санкт-Петербург» разразился другой скандал. На рейс из-за опоздания не попала большая группа пассажиров. Их гнев не был связан с разбушевавшимся пермяком.
«Ситуация с пассажиром, разбившим стекло в офисе продаж “Аэрофлота”, не имеет отношения к опозданию пассажиров рейса SU040», — дополнили в пресс-службе авиакомпании.
У аэропорта в Пензе установили дорожный указатель с расстоянием до Перми. В Пензе установили знак в ответ на арт-объект, размещенный в аэропорту Большое Савино".