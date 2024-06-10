В Красноярск на этой неделе придёт настоящее лето

На этой рабочей неделе дожди покинут Красноярск. По данным портала GISMETEO, вместо осадков в город придёт поистине летний зной. Рассказываем о погоде в Красноярске
Погода в Красноярске 10 июня 2024
Первый день этой недели похож на предыдущие — будет облачно. Ожидается до +17 градусов. В обед начнётся дождь и продлится он до самого вечера. Ветер обещают неслабый — до 11 метров в секунду. Также по информации Среднесибирского УГМС, 10 июня в центральных и южных районах края днём местами будут грозы. Ожидаются порывы северо-западного ветра 15−18 метров в секунду.
Во вторник погода улучшится: по информации синоптиков дождя не будет, практически весь день малооблачно. Ожидается до +22 градусов. Ветер слабый, до 5 метров в секунду.
Погода в Красноярске 12 июня 2024
Среда порадует нас настоящим летом не только в календаре, но и за окном: ожидается до +27 градусов, практически без осадков. Ветер — до 6 метров в секунду. Ночью до +16 градусов. Начиная со среды в городе на несколько дней установится жаркая и солнечная погода.
В четверг жара продлится. В городе будет самый настоящий летний зной — до +28 градусов. Ветер ожидается в районе 3 метров в секунду. Ночью ощутимо не похолодает — от +14 до +20°C.
Погода в Красноярске 14 июня 2024
Пятница в Красноярске ожидается самым жарким днём на этой неделе. Термометр покажет до +29 градусов тепла. Будет малооблачно и без осадков. Ветер днём — до 5 метров в секунду. Ночью чуть похолодает — будет около 18 градусов.
По данным GISMETEO в эту субботу, 15 июня, Красноярск ожидает дождь. Он начнётся рано утром и продлится весь день. Однако, не смотря на осадки, утепляться не придётся: обещают до +28 градусов. Ветер — до 6 метров в секунду.
Погода в Красноярске 16 июня 2024
16 июня в Красноярске ситуация с погодой будет более радужная: так же до +28, но намного меньше осадков. Ветер слабый — до 5 метров в секунду.