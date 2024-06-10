В Красноярск на этой неделе придёт настоящее лето

Первый день этой недели похож на предыдущие — будет облачно. Ожидается до +17 градусов. В обед начнётся дождь и продлится он до самого вечера. Ветер обещают неслабый — до 11 метров в секунду. Также по информации Среднесибирского УГМС, 10 июня в центральных и южных районах края днём местами будут грозы. Ожидаются порывы северо-западного ветра 15−18 метров в секунду.