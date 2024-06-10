Трамвай не проверял. Подозреваемых по делу о ДТП в Кемерове отправили в СИЗО

Первых подозреваемых в ДТП с трамваями в Кемерове, в котором пострадало 140 человек и один погиб, отправили в СИЗО на два месяца. Вину признали не все. Возбуждено три уголовных дела. Подробнее у kuzbass.aif.ru.
Кого задержали?
ДТП случилось 6 июня. В течение суток следователи задержали директора перевозчика АО «Кемеровская электротранспортная компания» Павла Мальцева и мастера по выпуску Тимура Хакимова. На них возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности смерть человека. Также к ответственности собираются привлечь и сотрудников мэрии, отвечающих за транспорт, но пока правоохранители не установили причастных лиц.
Фигура Павла Мальцева прелюбопытнейшая: шесть лет назад он был замом главы Кемерова, в 2018 году ушел с поста, после чего его осудили условно за получение взятки. Механик Тимур Хакимов — обычный семейный человек, который работает на предприятии больше 20 лет. В суде Павел признал свою вину, а Тимур прокомментировал ситуацию кратко, сказав, что в день аварии только ставил печать и не проверял трамвай. Обоих посадили в СИЗО на два месяца, хотя адвокаты настаивали на домашнем аресте.
Наверняка следователи заинтересуются и водителем— 23-летней кемеровчанкой Александрой Мариевой, которую пришлось доставать из зажатой кабины спасателям МЧС. Она работает в КЭТК с осени прошлого года. Пока молодая женщина в больнице со множественными переломами, в том числе ног.
В Сети позже появилось видео, на котором видно, что Александра тормозила до последнего и пыталась отключить токоприемник, опираясь ногами в панель. Некоторые люди возмущались, что на тяжелом участке (где есть мост) работает неопытная сотрудница, но в КЭТК сразу пояснили kuzbass.aif.ru, что все стажирующиеся водители трамваев ездят на всех кемеровских маршрутах — тяжелых и нет. Поэтому стажа для конкретного участка не нужно.
Как все было?
Рано утром во время второго круга маршрута у трамвая № 10 в Кемерове отказали тормоза. Разогнавшись до скорости 80 км/ч, он, заполненный пассажирами, врезался во впереди идущий трамвай на Логовом шоссе. Пострадало 140 человек, погиб один.
Информация о пострадавших росла с геометрической прогрессией. Сначала 30. Пока kuzbass.aif.ru доехал до самого моста, стало 50. Ещё через пару часов заговорили о 102 пострадавших. К концу дня цифра выросла до 140. Большинство из людей выписали в течение суток. Четыре человека попали в реанимацию, часть остались в амбулатории.
Сразу после столкновения погибших не было. Однако спустя несколько часов выяснилось, что умер 49-летний мужчина Игорь Д., несмотря на борьбу за его жизнь врачей.
«С женой они утром поехали в больницу. Ехали из Кировского на 226 автобусе. На мосту была пробка, и дядя Игорь решил выйти и сесть в трамвай, чтобы доехать одну остановку и не стоять в пробке. Жена осталась в автобусе», — рассказывала племянница погибшего Мария.
К несчастью, Игорь стоял у двери в переполненном трамвае. От остановки «ДК шахтёров» махина начала разгоняться. На повороте на мост (это около 50 метров от Дома культуры) Игоря выдавило из салона прямо на оживленную дорогу.
Игорь когда-то перенёс операцию на легких и получил инвалидность. До нее работал электромонтажником, затем стал подрабатывать охранником — не хотел чувствовать себя ненужным, да и помогать семье надо. Возможно, если бы не инвалидность, организм Игоря смог бы выдержать падение из трамвая. Близкие простились с ним 8 июня.
Многие пострадавшие вспоминают, как в трамвае резко запахло гарью еще до ДК, а потом, на первом повороте, где водитель обычно снижает скорость, торможения не произошло. Люди хватались за поручни и держались изо всех сил. Некоторые молились. Чувства в тот момент описать многим сложно, но пассажиры признаются: было очень страшно. Никто не удержался. После столкновения кто-то упал на пол, а кто-то и вовсе потерял сознание. Большинство после ДТП в состоянии шока просто пошли дальше на работу.
Кто виноват?
После кемеровского ДТП депутаты предложили проверить состояние всего электротранспорта в стране. Авария вскрыла множество жалоб и слухов о том, что на местном КЭТК не хватает запчастей, тормоза регулярно отказывают, а нормально обслуживать машины некому из-за низких зарплат и отсутствия кадров.
Заместитель директора муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия Новокузнецка Денис Новохацкий уверен, что такое крупное ДТП могло бы произойти в любом городе и даже стране постсоветского пространства (исключая столицы) — им достался запас вагонов и всего остального с прошлого века.
«Пока как-то ездит — принцип, по которому живут почти все города в стране, так скажем, на осколках былого счастья. Совсем все плохо? Закроем трамвайные пути», — говорит Денис kuzbass.aif.ru.
Из-за объема обслуживания трамвай — самый дорогой вид транспорта в части капитальных затрат, потому что недостаточно просто купить новые трамваи (а один стоит порядка 70 млн рублей), нужно восстановить рельсы, подстанции, контактную сеть, иначе на старой инфраструктуре новая техника придет в негодность через пару тройку лет. Только на восстановление того, что есть, в Новокузнецке нужно 8−9 млрд рублей. В городе впервые за 30 лет на пр. Октябрьском в этом году ремонтируют пути.
«Трамвай все-таки самый безопасный вид общественного транспорта. Представляете, если бы один автобус на скорости 80 км/ч врезался в другой? Что бы от него осталось? Но нужно серьезно проанализировать ситуацию и понять, где городской электрический транспорт действительно нужен, а где нет и уже становится опасным», — размышляет Денис Новохацкий.