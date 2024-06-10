Трамвай не проверял. Подозреваемых по делу о ДТП в Кемерове отправили в СИЗО

Фигура Павла Мальцева прелюбопытнейшая: шесть лет назад он был замом главы Кемерова, в 2018 году ушел с поста, после чего его осудили условно за получение взятки. Механик Тимур Хакимов — обычный семейный человек, который работает на предприятии больше 20 лет. В суде Павел признал свою вину, а Тимур прокомментировал ситуацию кратко, сказав, что в день аварии только ставил печать и не проверял трамвай. Обоих посадили в СИЗО на два месяца, хотя адвокаты настаивали на домашнем аресте.