В столице проверили готовность перевозчиков к летнему сезону

В автобусах, в которых нет кондиционеров, они не предусмотрены заводом-изготовителем. В них микроклимат обеспечивается только естественной вентиляцией за счет воздухозаборников и аварийно-вентиляционных люков и через форточки в боковых окнах, передает DKNews.kz.