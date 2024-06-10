В столице проверили готовность перевозчиков к летнему сезону

В автобусах, в которых нет кондиционеров, они не предусмотрены заводом-изготовителем. В них микроклимат обеспечивается только естественной вентиляцией за счет воздухозаборников и аварийно-вентиляционных люков и через форточки в боковых окнах, передает DKNews.kz.
Сотрудники департамента транспортного контроля CTS проверили готовность столичных перевозчиков к летнему сезону и, в частности, системы кондиционирования.
«В ходе проверки выявлены неисправности в системе кондиционирования воздуха и не выпущены на линию 5 автобусов. С начала года наши сотрудники составили более 20 актов из-за неисправности системы кондиционирования. В 2023 году сделано 80 предупреждений», — сообщили в CTS.
Кондиционеры в салоне автобуса работают при средней температуре 15−18 градусов.
С начала лета сотрудники CTS контролируют работу системы кондиционирования во время ежедневной проверки пассажиров на маршруте и раз в месяц в автобусных парках.