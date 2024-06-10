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Кто-то опять в жару не сможет включить кондиционер или вентилятор, придётся пользоваться веером: Где в Кишинёве не будет электроэнергии в понедельник, 10 июня

Где в столице не будет электричества в понедельник, 10 июня — публикуем адреса.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик сообщил об отключениях электроэнергии.

Кишинев, сектор Буюканы.

ул. Алба Юлия, 75/10 частично, с 09:30 до 17:00.

Кишинев, сектор Буюканы, город Дурлешты.

ул. Кэвказ, ул. Кэвказулуй, Георге Асаки, митрополит Дософтей, митрополит Петр Мовилэ, с 09:50 до 17:00.

Кишинев, сектор Чеканы, коммуна Бубуечь.

ул. Ливезилор, Сергей Лазо, Штефан чел Маре и Сфынт частично, с 09:10 до 16:30.

Кишинев, сектор Чеканы, Колоница.

ул. Богдана Петричеику Хашдеу, Колоница, Дечебал, Михай Эминеску, Тогатин частично, с 09:10 до 16:00.

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