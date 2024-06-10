Суперъяхта олигарха Мордашова за 500 млн долларов вновь появилась у берегов Владивостока

«Вот она — 142-метровая яхта, вмещающая на себе гараж для машин и мини-яхт. Всегда выглядит впечатляющее, особенно на фоне здания Морвокзала», — пишет телеграм-канал Vladivostok1ru.
Судно российского миллиардера Алексея Мордашова регулярно осуществляет переходы между Владивостоком и портами различных стран. Многократно яхта оставалась на якоре в Авачинской бухте на Камчатке, однако чаще всего ее можно было увидеть в столице Дальнего Востока или в водах восточной части Африки. В последний раз суперяхту видели у берегов Владивостока летом 2023 года, и теперь она вновь вернулась в регион.
На борту яхты Nord представлен роскошный интерьер с вертолетной площадкой, обширным гаражом для внедорожников и малых яхт.
В том же году Мордашов попал в санкционные списки Евросоюза и Великобритании, а в июне его также включили в санкционный список США. До введения санкций против Мордашова яхта Nord находилась в порту Виктория на Сейшельских островах.
Алексей Мордашов, российский миллиардер, входит в топ-100 богатейших людей мира по версии Bloomberg, занимая 66-ю позицию. Его состояние оценивается в 26,5 миллиарда долларов, а с начала 2024 года он увеличил свой капитал на 5,6 миллиарда долларов.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, когда Олег Майами даст бесплатный концерт во Владивостоке.