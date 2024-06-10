Суперъяхта олигарха Мордашова за 500 млн долларов вновь появилась у берегов Владивостока

Судно российского миллиардера Алексея Мордашова регулярно осуществляет переходы между Владивостоком и портами различных стран. Многократно яхта оставалась на якоре в Авачинской бухте на Камчатке, однако чаще всего ее можно было увидеть в столице Дальнего Востока или в водах восточной части Африки. В последний раз суперяхту видели у берегов Владивостока летом 2023 года, и теперь она вновь вернулась в регион.