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Суперъяхта олигарха Мордашова за 500 млн долларов вновь появилась у берегов Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 10 июня, ФедералПресс. Яхта Nord, принадлежащая миллиардеру Алексею Мордашову, снова замечена в акватории Владивостока. Посмотреть на эксклюзивное судно протяженностью 142 метра может каждый желающий в районе Морского вокзала столицы Дальнего Востока.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Вот она — 142-метровая яхта, вмещающая на себе гараж для машин и мини-яхт. Всегда выглядит впечатляющее, особенно на фоне здания Морвокзала», — пишет телеграм-канал Vladivostok1ru.

Судно российского миллиардера Алексея Мордашова регулярно осуществляет переходы между Владивостоком и портами различных стран. Многократно яхта оставалась на якоре в Авачинской бухте на Камчатке, однако чаще всего ее можно было увидеть в столице Дальнего Востока или в водах восточной части Африки. В последний раз суперяхту видели у берегов Владивостока летом 2023 года, и теперь она вновь вернулась в регион.

На борту яхты Nord представлен роскошный интерьер с вертолетной площадкой, обширным гаражом для внедорожников и малых яхт.

В 2022 году совладелец компании «Северсталь» зарегистрировал яхту Nord в России, предположительно, в целях избежания возможных санкций. Факт перерегистрации подтверждает сайт Marine Traffic. До этого момента яхта была зарегистрирована под флагом Каймановых островов, что является распространенной практикой среди владельцев яхт.

В том же году Мордашов попал в санкционные списки Евросоюза и Великобритании, а в июне его также включили в санкционный список США. До введения санкций против Мордашова яхта Nord находилась в порту Виктория на Сейшельских островах.

Алексей Мордашов, российский миллиардер, входит в топ-100 богатейших людей мира по версии Bloomberg, занимая 66-ю позицию. Его состояние оценивается в 26,5 миллиарда долларов, а с начала 2024 года он увеличил свой капитал на 5,6 миллиарда долларов.

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