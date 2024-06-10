В центре Челябинска на месяц закрыли движение для троллейбусов

Известно, что целый месяц троллейбусы № 5 и 17 будут ходить по измененной схеме. Так, маршрут № 17 временно начнет ездить от Молдавской до Парка Гагарина. А троллейбус № 5 будет дублировать № 16 (АМЗ — ЖБИ).