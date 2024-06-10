В центре Челябинска на месяц закрыли движение для троллейбусов

Изменения в маршруты вносятся в связи с началом работ на контактной сети на улице Свободы.
Речь идет об участке от проспекта Ленина до привокзальной площади. В телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт» сообщили, что модернизация контактной сети стартует сегодня, 10 июня. Работы планируют завершить 12 июля.
Известно, что целый месяц троллейбусы № 5 и 17 будут ходить по измененной схеме. Так, маршрут № 17 временно начнет ездить от Молдавской до Парка Гагарина. А троллейбус № 5 будет дублировать № 16 (АМЗ — ЖБИ).
Челябинцам напомнили об альтернативных автобусных маршрутах — № 1, 14, 18, 64, 90с, 125, 483. Для экономии денег рекомендовано воспользоваться месячным безлимитным проездным или пересадочным билетом по транспортной карте.