В Челябинске заменят свыше 500 засохших саженцев

«По сухостою у нас на очереди 527 деревьев на снос. В том числе оценили все угнетенные деревья на проспекте Ленина на пересадку — это порядка 40 деревьев. Специалисты будут принимать решение по их пересадке», — сказал Андрей Ксензов.