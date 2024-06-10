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В Челябинске заменят свыше 500 засохших саженцев

527 засохших деревьев на улицах Челябинска поменяют на новые.

Источник: Комсомольская правда

На этой неделе челябинские дорожники займутся заменой засохших кустов и деревьев на улицах города. Замены требуют свыше полутысячи неприжившихся саженцев. Об этом на аппаратном совещании рассказал вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

«По сухостою у нас на очереди 527 деревьев на снос. В том числе оценили все угнетенные деревья на проспекте Ленина на пересадку — это порядка 40 деревьев. Специалисты будут принимать решение по их пересадке», — сказал Андрей Ксензов.

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила заменять засохшие деревья исключительно на крупномеры.

экология