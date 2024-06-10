В Челябинске заменят свыше 500 засохших саженцев

На этой неделе челябинские дорожники займутся заменой засохших кустов и деревьев на улицах города. Замены требуют свыше полутысячи неприжившихся саженцев. Об этом на аппаратном совещании рассказал вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.
«По сухостою у нас на очереди 527 деревьев на снос. В том числе оценили все угнетенные деревья на проспекте Ленина на пересадку — это порядка 40 деревьев. Специалисты будут принимать решение по их пересадке», — сказал Андрей Ксензов.
Мэр Челябинска Наталья Котова поручила заменять засохшие деревья исключительно на крупномеры.