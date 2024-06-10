В Омске за 733 миллиона построят многофункциональный спортивный комплекс

Ранее стало известно, что на Петербургском международном экономическом форуме было подписано концессионное соглашение о строительстве нового аэропорта в пригороде Омска. Авиаузел стоимостью 43 млрд рублей планируют возвести к концу 2028 года. Создание нового аэропорта Омск-Фёдоровка позволит освободить в городе площади для строительства большого микрорайона на 6 млн кв. м жилья для 150 тысяч человек.