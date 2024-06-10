В Омске за 733 миллиона построят многофункциональный спортивный комплекс

Омская область победила в отборе на субсидию Министерства спорта России в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт». Об этом губернатор Виталий Хоценко сообщил в своём телеграм-канале.
«Наш регион получил финансирование в размере 733 миллионов рублей на реализацию проекта путём государственно-частного партнёрства. На эти средства в рамках соглашения с группой компаний “Титан” создадим многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс», — рассказал глава региона.
В комплексе разместится несколько спортивных площадок для разных видов спорта. Здесь также оборудуют два катка с искусственным льдом, бассейн и игровые залы. По словам Виталия Хоценко, в новом комплексе смогут тренироваться воспитанники омских спортивных школ и все желающие. Проект планируют реализовывать в 2025—2027 годы.
Ранее стало известно, что на Петербургском международном экономическом форуме было подписано концессионное соглашение о строительстве нового аэропорта в пригороде Омска. Авиаузел стоимостью 43 млрд рублей планируют возвести к концу 2028 года. Создание нового аэропорта Омск-Фёдоровка позволит освободить в городе площади для строительства большого микрорайона на 6 млн кв. м жилья для 150 тысяч человек.