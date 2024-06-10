Кузбассовца обвиняют в сексуальном преступлении против маленьких девочек

Следователи Кузбасса завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Киселёвска, которого обвиняют в совершении преступления против половой неприкосновенности двух малолетних детей (п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ).
Правоохранители считают, что летом 2022 года фигурант, находясь в доме своей знакомой, совершил в отношении её дочерей 7 и 8 лет преступление сексуального характера. О произошедшем через год девочки рассказали соседке, которая сообщила об этом в полицию.
«В рамках расследования уголовного дела следователем выполнен значительный объём следственных действий, в том числе проведена судебно-психиатрическая экспертиза, результаты которой подтвердили его вменяемость», — пишут сотрудники СУ СК России по Кузбассу.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.