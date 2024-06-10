Дом по реновации построят на Каспийской улице в Москве

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала текущего года под заселение по программе реновации в Москве передано 20 новых жилых комплексов. Он также уточнил, что они расположены в 15 районах столицы и семи городских округах. Квартиры будут предложены 7,8 тысячи москвичей, которые в настоящий момент проживают в 46 старых домах.