В Ростове-на-Дону на трех улицах запретят остановку и парковку транспорта

С 29 июня ограничения вступят в силу на улице Стабильной на участке от дома № 4 до № 18 с северной стороны. Также парковать и останавливать транспорт нельзя на Каменебродской вдоль дома № 33/22 с северной стороны и 3-й Баррикадной на участке от площади Рабочая до дома № 6 с северной стороны и вдоль дома № 1 с южной стороны.