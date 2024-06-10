В Ростове-на-Дону на трех улицах запретят остановку и парковку транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.
С 29 июня ограничения вступят в силу на улице Стабильной на участке от дома № 4 до № 18 с северной стороны. Также парковать и останавливать транспорт нельзя на Каменебродской вдоль дома № 33/22 с северной стороны и 3-й Баррикадной на участке от площади Рабочая до дома № 6 с северной стороны и вдоль дома № 1 с южной стороны.
Причиной ограничений стала необходимость повышения безопасности движения. Отметим, что водителям стоит заранее продумать места парковки автомобилей.