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В Ростове-на-Дону на трех улицах запретят остановку и парковку транспорта

В Ростове с 29 июня автомобилисты не смогут парковаться на трех улицах.

В Ростове-на-Дону на трех улицах запретят остановку и парковку транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.

С 29 июня ограничения вступят в силу на улице Стабильной на участке от дома № 4 до № 18 с северной стороны. Также парковать и останавливать транспорт нельзя на Каменебродской вдоль дома № 33/22 с северной стороны и 3-й Баррикадной на участке от площади Рабочая до дома № 6 с северной стороны и вдоль дома № 1 с южной стороны.

Причиной ограничений стала необходимость повышения безопасности движения. Отметим, что водителям стоит заранее продумать места парковки автомобилей.