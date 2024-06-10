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«Дожди и прохлада»: Синоптик Леус рассказал о погоде в Петербурге 10 июня

Синоптик Леус прогнозирует в Петербурге до +19 градусов и короткие дожди.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 50% 751 мм рт. ст. +21°

Рабочая неделя в Петербурге началась с прохлады. Сегодня, 10 июня, город будет ощущать влияние периферии циклона, с центром над Скандинавией. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды. О подробностях со ссылкой на «Метеовести» в своем Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

— Пройдут кратковременные дожди, по области местами возможны грозы, — отметил синоптик.

Леус добавил, что столбик термометра будет показывать от +17 до +19 градусов, в соседнем регионе — Ленинградской области — от +16 до +21 градуса. Ветер подует юго-западный, его порывы могут достигать до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет мало меняться и составит 753 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Завтра, 11 июня, погода в городе на Неве снова не будет отличаться оригинальностью. Температура воздуха прогреется до +21 градуса. В Северную столицу вернутся осадки, но небольшие, но петербуржцам стоит не забывать о зонтах или дождевиках.