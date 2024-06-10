«Дожди и прохлада»: Синоптик Леус рассказал о погоде в Петербурге 10 июня

Леус добавил, что столбик термометра будет показывать от +17 до +19 градусов, в соседнем регионе — Ленинградской области — от +16 до +21 градуса. Ветер подует юго-западный, его порывы могут достигать до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет мало меняться и составит 753 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.