Из-за закрытия Ленинградского моста в центре Омска скопились крупные пробки

Как показывает сервис «Яндекс. Карты», пробки скопились на Ленинградской площади, проспекте Карла Маркса, улицах Гагарина, Красный Путь, маршала Жукова, Масленникова, то есть крупных центральных магистралях. Отсутствие переправы усилило транспортное давление на центральную часть города с концентрацией автомобилей, маршруток и автобусов у соседнего моста имени 60 лет Победы. Транспортный поток перенаправляется на метромост. Плотные заторы образовались по улицам Фрунзе, Герцена, Интернациональной, Красный Путь.
По всей видимости, лишение одного моста целиком меняет транспортную обстановку в Омске, городу нужно больше переправ, чем есть сейчас.
Напомним, Ленинградский мост закрыт 10 июня 2024 года из-за необходимости провести испытания, прежде чем официально открывать проезд по объекту. «СуперОмск» уже сообщал, как проходят работы. Восстановить движение должны после полуночи, то есть уже ночью 11 июня 2024 года.