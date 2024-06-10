Из-за закрытия Ленинградского моста в центре Омска скопились крупные пробки

Как показывает сервис «Яндекс. Карты», пробки скопились на Ленинградской площади, проспекте Карла Маркса, улицах Гагарина, Красный Путь, маршала Жукова, Масленникова, то есть крупных центральных магистралях. Отсутствие переправы усилило транспортное давление на центральную часть города с концентрацией автомобилей, маршруток и автобусов у соседнего моста имени 60 лет Победы. Транспортный поток перенаправляется на метромост. Плотные заторы образовались по улицам Фрунзе, Герцена, Интернациональной, Красный Путь.