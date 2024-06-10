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Стали известны редкие имена новорожденных в Волгоградской области в мае

В регкомитете юстиции назвали наиболее популярные и редкие имена, которые волгоградские родители давали новорожденным детям в конце весны.

В минувшем месяце самыми популярными именами мальчиков стали Михаил, Дмитрий, Иван, Александр, Марк, Тимофей, Андрей, Илья, Роман и Лев.

Девочек чаще всего называли так: Мария, Виктория, Варвара, София, Ева и Анна, а также Милана, Алиса, Алина и Валерия.

Сообщается и о довольно редких именах, обладателями которых стали новорожденные в мае. Так, в загсах появились данные о Гордее, Демьяне, Роберте, Тихоне и Федоре. Из этого списка Велесий и Север — самые необычные имена для мальчиков.

Редкими женскими именами Аливия, Аксиния, Аглая, Камелия, Паулина, Маруся и Эвелин назвали родители своих новорожденных дочек в последнем месяце весны. Также в Волгоградской области появились на свет Гермиона и Милалика.