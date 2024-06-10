В Беларуси стартует регистрация на ЦТ в резервные дни

Абитуриенты, которые по уважительным причинам (заболевание или другие не зависящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные документально) не смогли пройти ЦТ в основные дни, проходят его в резервные дни (согласно графику проведения ЦТ в резервные дни) по тем учебным предметам, на которые были зарегистрированы для прохождения ЦТ в основные дни.
ЦТ по четырем предметам сдали 28,6 тыс. абитуриентов РИКЗ: задания для ЦЭ и ЦТ проходят не только внутреннюю, но и внешнюю экспертизу Зарегистрироваться для прохождения централизованного тестирования в резервные дни можно по 14 июня. Для этого абитуриент должен лично посетить один из пунктов регистрации для прохождения ЦТ в резервные дни, имея при себе документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие уважительность причины отсутствия на испытании в основные дни.
19 июня абитуриенты смогут сдать ЦТ по всем учебным предметам, 21 июня будут сдавать ЦТ и ЦЭ по профильным предметам, 23 июня — ЦТ и ЦЭ по русскому и белорусскому языкам. Есть еще иные сроки для сдачи — 19 и 21 августа. В это время испытания будут сдавать те, кто, опять же, по уважительным причинам не смог присутствовать во все предыдущие сроки, в том числе в резервные, а также удаленные из аудиторий нарушители. В этом году они будут допущены к сдаче испытаний в августе, однако участвовать в приемной кампании в вузы уже не будут. Продолжить свое обучение эта категория выпускников сможет только в колледжах.
Время начала централизованного тестирования в резервные дни — 11.00.