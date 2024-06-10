В Беларуси стартует регистрация на ЦТ в резервные дни

19 июня абитуриенты смогут сдать ЦТ по всем учебным предметам, 21 июня будут сдавать ЦТ и ЦЭ по профильным предметам, 23 июня — ЦТ и ЦЭ по русскому и белорусскому языкам. Есть еще иные сроки для сдачи — 19 и 21 августа. В это время испытания будут сдавать те, кто, опять же, по уважительным причинам не смог присутствовать во все предыдущие сроки, в том числе в резервные, а также удаленные из аудиторий нарушители. В этом году они будут допущены к сдаче испытаний в августе, однако участвовать в приемной кампании в вузы уже не будут. Продолжить свое обучение эта категория выпускников сможет только в колледжах.