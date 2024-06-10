Какие вакцины необходимы казахстанцам для путешествий в тропики

При поездках в страны с повышенным риском инфекционных заболеваний, кроме вакцинации, следует принять следующие меры предосторожности: использовать только безопасную воду (предпочитайте бутилированную или кипяченую воду, избегайте воды из сомнительных источников), не использовать лед в напитках, если его безопасность не гарантирована, часто мыть руки с мылом и чистой водой, очищать поверхности с использованием дезинфицирующих средств, употреблять только свежеприготовленную или закрытую пищу (избегать сырого или недоваренного мяса, моллюсков и морепродуктов) и покупать продукты в фабричной упаковке в специализированных магазинах для гарантии их качества и соответствия санитарным нормам.