Какие вакцины необходимы казахстанцам для путешествий в тропики

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Айгуль Каспанова в своем прямом эфире обратила особое внимание на важность вакцинации для казахстанцев, планирующих поездки в экваториально-тропические страны. В свете популярности таких направлений, как Турция, Египет, Индонезия, Мальдивы, Индия, Вьетнам, Китай и другие экзотические острова.
Важно заблаговременно уточнять у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания, а при заключении договора на туристические услуги — проверить наличие медицинской страховки.
Необходимо уточнить возможности проведения профилактических прививок, приема лекарственных препаратов для профилактики инфекционных болезней.
При выезде в страны, неблагополучные по желтой лихорадке, рекомендуется сделать профилактическую прививку и получить международное свидетельство о вакцинации в соответствии с Международными медико-санитарными правилами.
Желтая лихорадка передается комарами, заразиться можно как в природных условиях, так и в городах. Эндемичными по желтой лихорадке являются 32 страны Африки и 12 стран Южной Америки. Прививка — единственная мера предупреждения этого опасного заболевания. Однократная прививка проводится не позднее, чем за 10 дней до выезда.
Выезжая в страны, неблагополучные по малярии (страны Африки, Аргентину, Бразилию, Боливию, Венесуэлу, Гаити, Мексику и другие) необходимо получить рекомендации у своего врача о профилактических лекарственных препаратах и способах их применения.
В связи с регистрацией в зарубежных странах таких инфекционных болезней, как Брюшной тиф, Вирусный гепатит А (регистрируются в большинстве стран Азиатского, Африканского и Южно-Американского континентов), менингококковая инфекция (самое большое распространение менингококковая инфекция получила в странах Центральной Африки, Южной Америки, в Китае), целесообразно заранее сделать профилактические прививки против указанных инфекций.
Паломникам в Мекку также, рекомендуется антименингококковая вакцинация. В случаях длительного пребывания в странах Африки и Юго-Восточной Азии целесообразна прививка против гепатита В.
Существуют болезни, от которых нельзя привиться: например, Эбола, холера или малярия. Единственное, что остается делать, — придерживаться профилактических мер в путешествии.
Например, чтобы защитить себя от холеры, необходимо тщательно мыть фрукты и овощи, пить бутилированную воду и соблюдать гигиену. Защититься от малярии можно с помощью москитных сеток, закрытой одежды и репеллентов.
При поездках в страны с повышенным риском инфекционных заболеваний, кроме вакцинации, следует принять следующие меры предосторожности: использовать только безопасную воду (предпочитайте бутилированную или кипяченую воду, избегайте воды из сомнительных источников), не использовать лед в напитках, если его безопасность не гарантирована, часто мыть руки с мылом и чистой водой, очищать поверхности с использованием дезинфицирующих средств, употреблять только свежеприготовленную или закрытую пищу (избегать сырого или недоваренного мяса, моллюсков и морепродуктов) и покупать продукты в фабричной упаковке в специализированных магазинах для гарантии их качества и соответствия санитарным нормам.
Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте подчеркнула, что обязательные и рекомендованные вакцины играют ключевую роль в поддержании здоровья и безопасности туристов.
Рекомендации:
- Проверка прививок: Перед поездкой убедитесь, что вы привиты против обязательных вакцин в Казахстане.
- Консультация с врачом: Обсудите с вашим лечащим врачом необходимость дополнительных прививок в соответствии с медицинскими рекомендациями.
- Сертификат о вакцинации: Уточните требуется ли международный сертификат о вакцинации для въезда в страну вашего назначения.
- Своевременная вакцинация: Делайте прививки как минимум за месяц до выезда. Некоторые вакцины требуют нескольких недель для развития иммунитета.