Удаленные за шпаргалки на ЕГЭ не смогут пересдать его в этом году

Участники ЕГЭ, удаленные с него за использование телефона или шпаргалок, смогут пересдать экзамен только через год, об этом сообщает RT со ссылкой на слова руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.
«Если ты пришел списывать, обмануть в первую очередь своих сверстников, сдать нечестно, то приходи только через год», — отметил он в интервью ТАСС на ПМЭФ-2024.
Напомним, 35 школьников получили наивысший балл за свои работы по итогам проведения единого государственного экзамена в Нижегородской области 23 мая.
Экзамен по химии в первый день проведения ЕГЭ сдавали около 1,4 тысячи детей, по литературе — около 1,3 тысячи, по географии — еще около 400 человек.