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Удаленные за шпаргалки на ЕГЭ не смогут пересдать его в этом году

Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Участники ЕГЭ, удаленные с него за использование телефона или шпаргалок, смогут пересдать экзамен только через год, об этом сообщает RT со ссылкой на слова руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

«Если ты пришел списывать, обмануть в первую очередь своих сверстников, сдать нечестно, то приходи только через год», — отметил он в интервью ТАСС на ПМЭФ-2024.

Напомним, 35 школьников получили наивысший балл за свои работы по итогам проведения единого государственного экзамена в Нижегородской области 23 мая.

Экзамен по химии в первый день проведения ЕГЭ сдавали около 1,4 тысячи детей, по литературе — около 1,3 тысячи, по географии — еще около 400 человек.

образование