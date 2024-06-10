Абонементы на платную парковку планируют внедрить в Алматы

«Приоритет будут иметь местные жители, для которых реорганизация парковочных пространств, особенно для резидентов центра Алматы, может стать настоящим спасением. Местные жители получат специальные разрешения. Оставлять авто внутри парковочной зоны (несколько кварталов вокруг дома) можно будет по абонементу. Автолюбитель, который приобрёл абонемент, сможет парковаться без почасовой оплаты», — подчеркнул руководитель «Алматы паркинг» Владимир Ни.