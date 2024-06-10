В районе Вороново построят образовательный комплекс

Образовательный комплекс на 1450 мест планируется построить в районе Вороново в ТиНАО. Его возведут в рамках столичной Адресной инвестиционной программы. Об этом рассказала Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура).
«Во всех районах столицы продолжает улучшаться социальная инфраструктура. Не только обновляют действующие детские сады и школы, но и строят новые образовательные комплексы с многофункциональными и гибкими пространствами. Так, в районе Вороново появится образовательный комплекс общей площадью около 28,8 тысячи квадратных метров, состоящий из школы для 1200 учащихся и детского сада на 250 мест», — отметила Юлиана Княжевская.
Для возведения образовательного комплекса выделили земельный участок площадью 3,2 гектара, свободный от капитальных строений. Соответствующие изменения внесены в правила землепользования и застройки территории района.
Здание будет отвечать современным требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды, столичным стандартам качества и оснащения.
Всего в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» с 2011 года в столице построено и введено в эксплуатацию более 600 школ и детских садов. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.