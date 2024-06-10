В районе Вороново построят образовательный комплекс

Всего в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» с 2011 года в столице построено и введено в эксплуатацию более 600 школ и детских садов. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.