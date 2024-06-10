Жара до +31 градуса ждет Нижний Новгород

В ближайшую неделю Нижний Новгород снова ждет жара, дожди тоже ожидаются.
В понедельник, 10 июня, будет +25… +27 градусов, переменная облачность.
Во вторник ночью будет +16… +18 градусов, днем до +31 градуса, небольшой дождь.
В среду ночью ожидается +19… +21 градус, днем +27… +27 градусов, возможен дождь.
В четверг ночью будет +19… +21 градус, днем столбик термометра может подняться до +29 градусов, ожидается дождь с грозой.
В пятницу, 14 июня, ночью прогнозируется +17… +19 градусов, днем до +25 градусов, небольшой дождь.
В выходные обещают до +25 градусов.