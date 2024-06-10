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Жара до +31 градуса ждет Нижний Новгород

Прогноз погоды на неделю.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 60% 751 мм рт. ст. +21°
Источник: РИА "Новости"

В ближайшую неделю Нижний Новгород снова ждет жара, дожди тоже ожидаются.

В понедельник, 10 июня, будет +25… +27 градусов, переменная облачность.

Во вторник ночью будет +16… +18 градусов, днем до +31 градуса, небольшой дождь.

В среду ночью ожидается +19… +21 градус, днем +27… +27 градусов, возможен дождь.

В четверг ночью будет +19… +21 градус, днем столбик термометра может подняться до +29 градусов, ожидается дождь с грозой.

В пятницу, 14 июня, ночью прогнозируется +17… +19 градусов, днем до +25 градусов, небольшой дождь.

В выходные обещают до +25 градусов.