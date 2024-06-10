Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Саудовскую Аравию из Татарстана прибыли 1,4 тыс. паломников

Накануне из Татарстана в Саудовскую Аравию прибыли 1,4 тысячи паломников. Они находятся в Медине в мечети пророка Мухаммеда — Аль-Масджид ан-Набави. Далее прибудут в Мину, предместье Мекки. Об особенностях хаджа этого года рассказал «Татар-информу» генеральный директор «ДУМ РТ Хадж» Ранис Вахитов.

Главное в том, что в Мине в этом году создали более комфортные условия для паломников. Палатки охлаждаются сплит-системой, в них новые кондиционеры. У каждого паломника должен быть бейдж от Министерства хаджа, на улицах — усиленный контроль.

Около мечети аль-Харам проверяют наличие бейджиков, согласно им пройдет посадка на автобусы на выезде в Мине и передвижение в Арафу. Приехавших нелегально Министерство хаджа вывезет из Мекки в Джидду, некоторых депортируют. Усилен также полицейский контроль, сообщил Ранис Вахитов.

В группе из Татарстана есть врачи — травматологи, эндокринологи, у них с собой медикаменты, при необходимости они окажут паломнику первую помощь.

Во всех гостиницах есть медпункты, где наши врачи помогают и осматривают хаджиев, могут оказать первую помощь, также в гостиницах — программа «комфорт», шведский стол, приготовление — турецкой кухни, отметил Вахитов.

религии