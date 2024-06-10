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Свердловские синоптики назвали зоны риска по лесным пожарам

Тавда и Камышлов на сегодняшний день держат высокий — четвертый — класс опасности по возникновению природных пожаров. Этим муниципалитетам досталось меньше всего осадков за первую декаду июня, сообщает ФГБУ «Уральский Гидрометцентр».

Источник: РИА "Новости"

«В первой десятидневке июня в Екатеринбурге выпало 15,5 мм осадков (21% месячной нормы). Больше всего влаги досталось Ирбиту — 55,8 мм, 94% нормы, меньше всего Тавде — 2,8 мм, Камышлову — 4,5 мм. В последних из упомянутых пунктов удерживается высокий, 4-й класс пожарной опасности (высокий риск природных пожаров)», — говорится в telegram-канале учреждения.

Ранее руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников заявил, что Свердловская и Курганская области попали в список регионов, в которых этим летом прогнозируется сложная ситуация с лесными пожарами. Кроме Урала в зоне риска оказались Якутия, Красноярск и Иркутск. Всего опасного развития ситуации специалисты ждут в 20 российских регионах. Самый напряженный период прогнозируется с 15 по 30 июля.

экология
пожары