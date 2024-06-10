Свердловские синоптики назвали зоны риска по лесным пожарам

Ранее руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников заявил, что Свердловская и Курганская области попали в список регионов, в которых этим летом прогнозируется сложная ситуация с лесными пожарами. Кроме Урала в зоне риска оказались Якутия, Красноярск и Иркутск. Всего опасного развития ситуации специалисты ждут в 20 российских регионах. Самый напряженный период прогнозируется с 15 по 30 июля.