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В Ростовской области с 10 июня ожидаются аномальная жара и грозы

В Ростовской области с 10 июня синоптики обещают сильную жару до +37 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 60% 751 мм рт. ст. +21°
Источник: РИА "Новости"

В Ростове в понедельник, 10 июня днем облачно с прояснениями и до +32, самые жаркие дни на этой неделе в донской столице — вторник и среда, 11 и 12 и — днем воздух прогреется до +34 +35 днем, возможны кратковременные дожди с грозами, в ночные часы +21 +22.

По западу области в Ремонтненском, Заветинском, Дубовском районах особое усиление жары с 12 июня — до +34 +36, в субботу, 15 июня до +37.

По югу региона в Сальском и Песчанокопском районах с 12 по 16 июня днем +33 +35 градусов, в ночные часы +19 +20, также возможны незначительные дожди с грозами.