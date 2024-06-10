В Ростовской области с 10 июня ожидаются аномальная жара и грозы

В Ростове в понедельник, 10 июня днем облачно с прояснениями и до +32, самые жаркие дни на этой неделе в донской столице — вторник и среда, 11 и 12 и — днем воздух прогреется до +34 +35 днем, возможны кратковременные дожди с грозами, в ночные часы +21 +22.
По западу области в Ремонтненском, Заветинском, Дубовском районах особое усиление жары с 12 июня — до +34 +36, в субботу, 15 июня до +37.
По югу региона в Сальском и Песчанокопском районах с 12 по 16 июня днем +33 +35 градусов, в ночные часы +19 +20, также возможны незначительные дожди с грозами.