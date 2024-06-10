На День молодежи в 2024 году красноярцев ждёт масштабная программа мероприятий

На площадках фестиваля пройдут многочисленные выступления, мастер-классы от блогеров, открытые микрофоны, акселератор «Росмолодёжь. Гранты», встречи с героями СВО, карьерные консультации, ярмарки вакансий и собеседования, спортивные соревнования, показательные выступления, волонтёрские акции, презентации профессиональных карьерных конкурсов и другие актуальные проекты и интересные встречи для молодых людей Красноярска. На площадках организуют зоны с фото- и видеостудиями для создания контента, а также зоны добровольческих проектов и организаций.