На День молодежи в 2024 году красноярцев ждёт масштабная программа мероприятий

В последнюю субботу месяца, 29 июня вся страна будет отмечать День молодёжи. Не останется в стороне и Красноярск. В нашем городе запланирован масштабный фестиваль от Росмолодёжи. Рассказываем, как и где Красноярск отпразднует День молодёжи в 2024 году.
Главный молодёжный день в Красноярске пройдёт под девизом «Объединяем Россию!». Праздник развернётся на острове Татышев, объединит все поколения и станет по-настоящему семейным мероприятием. Программа фестиваля масштабная: красноярцев ждут творческие, образовательные и спортивные проекты.
На площадках фестиваля пройдут многочисленные выступления, мастер-классы от блогеров, открытые микрофоны, акселератор «Росмолодёжь. Гранты», встречи с героями СВО, карьерные консультации, ярмарки вакансий и собеседования, спортивные соревнования, показательные выступления, волонтёрские акции, презентации профессиональных карьерных конкурсов и другие актуальные проекты и интересные встречи для молодых людей Красноярска. На площадках организуют зоны с фото- и видеостудиями для создания контента, а также зоны добровольческих проектов и организаций.
Молодые предприниматели смогут презентовать себя на специальных маркетах. Это станет хорошей возможностью заявить о себе и своём малом бизнесе, представить новой аудитории товары и услуги. Торопитесь, заявки принимаются на официальном сайте Дня молодёжи до 14 июня включительно.
Участие в Дне молодёжи в Красноярске в 2024 году бесплатное и открыто для всех желающих. Однако чтобы побывать на празднике, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте деньмолодёжи2024.рф.
Ознакомиться с программой и получить более подробную информация о Дне молодёжи в Красноярске можно в группе «Мы молодые» во ВКонтакте.
Отметим, что основными точками празднования выступят две молодёжные столицы страны — Москва и Владивосток. Марафон фестивалей начнётся во Владивостоке — вместе с восходом солнца над Россией, а когда день дойдёт до европейской части страны, мероприятия Дня молодёжи-2024 продолжатся в столице.