Мэр Челябинска поручила поливать тополиный пух в жаркие дни

— По тополиному пуху смотрите, если не будет дождей, то нужно будет его поливать обязательно.
Александр Астахов ответил, что ранее в мэрию обратилось МЧС с просьбой обеспечить полив больших скоплений тополиного пуха. Для этой работы власти привлекут управляющие компании.
— Есть дни на этой неделе, которые будут жаркими и недождливыми, смотрите за этой ситуацией и определяйтесь, чтобы все меры пожарной безопасности были соблюдены.
Недавно в Челябинской области начался сезон тополиного пуха. Зачастую у людей возникает соблазн сжечь «летний снег», покрывший землю. Почему делать это крайне опасно, объяснили в МЧС.