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Мэр Челябинска поручила поливать тополиный пух в жаркие дни

Глава Челябинска Наталья Котова поручила поливать водой скопления тополиного пуха в жаркие дни, чтобы избежать пожаров. Такое распоряжение она дала в понедельник, 10 июня, на аппаратном совещании в мэрии.

Источник: Pchela.News

— По тополиному пуху смотрите, если не будет дождей, то нужно будет его поливать обязательно.

обратилась Наталья Котова к своему заместителю по городскому хозяйству Александру Астахову.

Александр Астахов ответил, что ранее в мэрию обратилось МЧС с просьбой обеспечить полив больших скоплений тополиного пуха. Для этой работы власти привлекут управляющие компании.

— Есть дни на этой неделе, которые будут жаркими и недождливыми, смотрите за этой ситуацией и определяйтесь, чтобы все меры пожарной безопасности были соблюдены.

заключила мэр.

Недавно в Челябинской области начался сезон тополиного пуха. Зачастую у людей возникает соблазн сжечь «летний снег», покрывший землю. Почему делать это крайне опасно, объяснили в МЧС.

экология