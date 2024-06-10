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В Ленинском районе Челябинска на 5 дней ограничат движение на ж/д переезде

Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения учитывать ограничения.

Источник: РИА "Новости"

В Ленинском районе Челябинска на пять дней ограничат движение на ж/д переезде, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В связи с капитальным ремонтом на железнодорожном переезде Восточный 35 км будет ограничено движение транспорта (проезд с улицы Енисейская) 11 июня — с 9.40 до 11.40, 12 июня — с 10.40 ч до 12.40, 12 июня с 23.00 до 13 июня 1.00, 13 июня — с 8.00 ч до 11.00, 14 июня — с 6.00 до 10.00.

Объезд автотранспорта будет осуществляться по Копейскому шоссе, Енисейской, Рождественнского, Ленина и Линейной.

Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения учитывать ограничения, соблюдать ПДД и заранее планировать свой маршрут и возможные пути объезда.