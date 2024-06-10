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В Министерстве ДШО рассказали, когда начнется прием в первый класс на 2024−2025 учебный год

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Министерстве дошкольного и школьного образования сообщили, что прием в первый класс на 2024−2025 учебный год начнется 20 июня. В соответствии с регламентом процессы приема будут проходить в два этапа.

Источник: Podrobno.uz

  • Первый этап: с 20 июня до 31 июля в пределах микрозоны;
  • Второй этап: с 1 по 15 августа за пределами микрозоны.

В некоторых городах и районах процессы приема в первый класс осуществляются через государственные услуги в электронном виде. В этом случае с 20 июня родители должны зарегистрироваться и подать заявку через платформу My.maktab.uz.

В районах, где не предоставляются государственные услуги, учащиеся, зачисленные в первый класс, вводятся в электронную систему министерства.

Дети принимаются в школу, в том году, когда им исполняется 7 лет. То есть, в этом году в первые классы будут приниматься дети, родившиеся до 31 декабря 2017 года.

образование