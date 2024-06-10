В Министерстве ДШО рассказали, когда начнется прием в первый класс на 2024−2025 учебный год

- Первый этап: с 20 июня до 31 июля в пределах микрозоны;
- Второй этап: с 1 по 15 августа за пределами микрозоны.
В некоторых городах и районах процессы приема в первый класс осуществляются через государственные услуги в электронном виде. В этом случае с 20 июня родители должны зарегистрироваться и подать заявку через платформу My.maktab.uz.
В районах, где не предоставляются государственные услуги, учащиеся, зачисленные в первый класс, вводятся в электронную систему министерства.
Дети принимаются в школу, в том году, когда им исполняется 7 лет. То есть, в этом году в первые классы будут приниматься дети, родившиеся до 31 декабря 2017 года.