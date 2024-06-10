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Нарушения температурного режима выявили более чем в 100 автобусах Ростова

В Ростове-на-Дону нашли автобусы с неисправными кондиционерами.

В 2024 году по итогам проверок в автобусах Ростова-на-Дону выявили уже более 100 нарушений температурного режима. Информацию департамента транспорта опубликовали на сайте городской администрации.

Как оказалось, только на прошлой неделе во время рейдов зафиксировали 85 нарушений, 31 которых было связано с работой кондиционеров.

— В адрес перевозчиков уже направили требования об устранении недочетов, — сообщили власти.

При этом в ходе рейдов специалисты «отметили положительную динамику систем кондиционирования на маршрутах АО “АТП № 5” и ООО “ЮТК”. Проверки общественного транспорта планируют продолжить.

Добавим, пожаловаться на неработающие кондиционеры на маршрутах можно по телефону городского центра управления пассажирскими перевозками.