В Челябинске анонсировали второй этап отключения горячей воды в домах

Централизованные гидравлические испытания начнутся в областном центре 18 июня. По данным городской администрации, на этот раз без горячей воды временно окажутся 1264 многоквартирных дома. Также отключение затронет ряд социальных объектов — это 72 детских сада, 68 учебных и 28 лечебных учреждений. При этом речь идет о всех районах Челябинска, за исключением Советского и Металлургического.