Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске анонсировали второй этап отключения горячей воды в домах

Централизованные гидравлические испытания начнутся в областном центре 18 июня.

Источник: Freepik

Централизованные гидравлические испытания начнутся в областном центре 18 июня. По данным городской администрации, на этот раз без горячей воды временно окажутся 1264 многоквартирных дома. Также отключение затронет ряд социальных объектов — это 72 детских сада, 68 учебных и 28 лечебных учреждений. При этом речь идет о всех районах Челябинска, за исключением Советского и Металлургического.

Централизованную опрессовку планируют завершить 2 июля. Однако в администрации напомнили, что горячая вода может вернуться в дома челябинцев раньше чем через две недели, но в случае аварий или потребности в ремонте, этот срок могут продлить.

Кроме того, параллельно будут происходить испытания на локальных котельных. В этом случае предусмотрен отдельный график отключения воды.

ЖКХ