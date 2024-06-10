Всего 10 пляжей откроют в Волгограде и области летом 2024 года

На всю Волгоградскую область в купальный сезон 2024 года откроется всего 10 официальных пляжей. Четыре из них планируют подготовить на территории Волгограда. При этом на части пляжей этим летом можно будет только загорать, часть будет недоступна для большинства, так как находится в детских лагерях, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
— Ведется подготовка к открытию 10 пляжей: 4 на территории Волгограда, по одному пляжу в городах Дубовка, Волжский и Суровикино, три в загородных детских оздоровительных лагерях Среднеахтубинского, Новоаннинского и Светлоярского районов, — рассказали санитарные врачи.
В других районах Волгоградской области подготовкой к открытию пляжей на это лето власти не занимаются.
Перед тем, как пляжи официально откроются, Роспотребнадзор даст свой вердикт по безопасности песка и воды. Для этого санврачи берут пробы и проводят микробиологические, санитарно-химические, вирусологические, паразитологические и радиологические исследования.
Купаться и загорать разрешают, только если все в пределах нормы. Но так бывает не всегда. Так что жители региона вполне могут остаться без отдыха на воде. И хотя Волгоград стоит на Волге, а в области еще много рек, на большинстве пляжей летом 2024 будут стоять таблички «Купание запрещено!». Поплескаться в жару в таких условиях может быть опасно для жизни.
Уже известно, что в Волгограде будут готовить к открытию пляж «Маяк» в Красноармейском, на острове Сарпинском в Кировском, а также на Нижнем Тракторном в ТЗР. Загорать, но не купаться летом 2024 можно будет на набережной Тулака. В Волжском заработает пляж на Ахтубе у СНТ «Изобилие».