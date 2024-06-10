Всего 10 пляжей откроют в Волгограде и области летом 2024 года

Купаться и загорать разрешают, только если все в пределах нормы. Но так бывает не всегда. Так что жители региона вполне могут остаться без отдыха на воде. И хотя Волгоград стоит на Волге, а в области еще много рек, на большинстве пляжей летом 2024 будут стоять таблички «Купание запрещено!». Поплескаться в жару в таких условиях может быть опасно для жизни.