Жители Сергели забили тревогу: тысячи молодых саженцев могут погибнуть без полива

Сообщение о неполиваемых саженцах опубликовано в группе «Защитим природу вместе». По утверждению жителей, более 10 тысяч саженцев были высажены в рамках общенациональной акции в ноябре прошлого года на площади в 2 гектара в махалле «Кушкургон». Сегодня они находятся в критическом состоянии.
«Весной дождей было достаточно, все деревья прижились и начали расти. С наступлением лета деревья начали высыхать, 20% уже высохло. Потому что здесь не сделали систему орошения. Как можно сажать столько деревьев и не сделать систему орошения?», — написала одна из жительниц махалли Надира Султанова.
В сообщении отмечается, что жители обращались к председателю махаллинского комитета, в хокимият к руководителю сектора и в управление благоустройства, но деревья продолжают гибнуть.
«Мы, жители, с детьми сами поливали ведрами, но как можно самим полить столько деревьев?», — задается вопросом Султанова, обращаясь к хокимияту, Минэкологии и управлению благоустройства с призывом спасти саженцы.