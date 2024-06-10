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Жители Сергели забили тревогу: тысячи молодых саженцев могут погибнуть без полива

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Более 10 тысяч саженцев, высаженных в рамках акции «Яшил макон» в Сергелийском районе, гибнут без полива, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Сообщение о неполиваемых саженцах опубликовано в группе «Защитим природу вместе». По утверждению жителей, более 10 тысяч саженцев были высажены в рамках общенациональной акции в ноябре прошлого года на площади в 2 гектара в махалле «Кушкургон». Сегодня они находятся в критическом состоянии.

«Весной дождей было достаточно, все деревья прижились и начали расти. С наступлением лета деревья начали высыхать, 20% уже высохло. Потому что здесь не сделали систему орошения. Как можно сажать столько деревьев и не сделать систему орошения?», — написала одна из жительниц махалли Надира Султанова.

В сообщении отмечается, что жители обращались к председателю махаллинского комитета, в хокимият к руководителю сектора и в управление благоустройства, но деревья продолжают гибнуть.

«Мы, жители, с детьми сами поливали ведрами, но как можно самим полить столько деревьев?», — задается вопросом Султанова, обращаясь к хокимияту, Минэкологии и управлению благоустройства с призывом спасти саженцы.

экология