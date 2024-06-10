Жители Сергели забили тревогу: тысячи молодых саженцев могут погибнуть без полива

Сообщение о неполиваемых саженцах опубликовано в группе «Защитим природу вместе». По утверждению жителей, более 10 тысяч саженцев были высажены в рамках общенациональной акции в ноябре прошлого года на площади в 2 гектара в махалле «Кушкургон». Сегодня они находятся в критическом состоянии.