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Еще один университет в Казахстане разделят на два вуза

Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, предусматривающий реорганизацию еще одного вуза, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz
«Реорганизовать НАО “Таразский региональный университет имени М. Х. Дулати” путем разделения на некоммерческое акционерное общество “Таразский университет имени М. Х. Дулати” (НАО “ТарУ”) и некоммерческое акционерное общество “Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации” (НАО “КазНУВХИ”) со стопроцентным участием государства в их уставных капиталах», — говорится в документе.

Основными предметами деятельности НАО «ТарУ» и НАО «КазНУВХИ» определено оказание образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного образования, проведение фундаментальных и прикладных исследований.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 июня.

образование