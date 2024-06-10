Еще один университет в Казахстане разделят на два вуза

«Реорганизовать НАО “Таразский региональный университет имени М. Х. Дулати” путем разделения на некоммерческое акционерное общество “Таразский университет имени М. Х. Дулати” (НАО “ТарУ”) и некоммерческое акционерное общество “Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации” (НАО “КазНУВХИ”) со стопроцентным участием государства в их уставных капиталах», — говорится в документе.