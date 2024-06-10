Эндокринолог Седень рассказала, вредно ли готовить мясо и овощи на огне

В целом она отметила, что здоровое питание должно быть гармоничным по количеству и по качеству (то есть по составляющим частям). По количеству человек должен съедать столько калорий, сколько ему необходимо для поддержания нормальной жизнедеятельности с учётом его возраста, массы тела, активности и с учётом сопутствующих заболеваний. По составу еда должна содержать гармоничное соотношение жиров, белков и углеводов, витаминов и микронутриентов — это 50% углеводов, 20% жиров и 30% белков.