Эндокринолог Седень рассказала, вредно ли готовить мясо и овощи на огне

Врач-эндокринолог Новокузнецкой городской клинической больницы № 29 имени А. А. Луцика Евгения Седень ответила на вопрос kuzbass.aif.ru, не вредно ли готовить блюда на огне.
«Если это “тощее” мясо, то есть нежирное — говядина, курица и даже свинина, то почему бы его не запечь или не зажарить на углях без использования жиров? То же самое касается и овощей на гриле. Калораж у таких блюд будет невысокий, поскольку при их приготовлении не используются дополнительные жиры», — говорит специалист.
В целом она отметила, что здоровое питание должно быть гармоничным по количеству и по качеству (то есть по составляющим частям). По количеству человек должен съедать столько калорий, сколько ему необходимо для поддержания нормальной жизнедеятельности с учётом его возраста, массы тела, активности и с учётом сопутствующих заболеваний. По составу еда должна содержать гармоничное соотношение жиров, белков и углеводов, витаминов и микронутриентов — это 50% углеводов, 20% жиров и 30% белков.