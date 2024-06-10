Первая горбуша пришла на прилавки Хабаровска

— Цена в 700 рублей очень большая. Вообще в Татарском проливе на сегодняшний день выловили меньше тонны рыбы, она только-только пошла. В прошлом году первая партия горбуши на оптовом рынке отпускалась по 250 рублей за килограмм, потом цена упала до 130 рублей. Та горбуша, что продается на Центральном рынке, вряд ли была поставлена каким-то предприятием, это, скорее всего, какие-то рыбаки-любители, — рассказал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.