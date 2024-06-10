Первая горбуша пришла на прилавки Хабаровска

В некоторых торговых точках Хабаровска появилась первая горбуша, лов которой начался на востоке региона с 30 мая. Продавцы предлагают рыбу по 700 рублей за килограмм, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Горбушу очень плохо берут, дорого сильно. Но это не мы накручиваем цену, а наши поставщики из Ванинского района. Хорошо берут охотскую и камчатскую кету, она в два раза дешевле, хоть и прошлогодняя, — рассказала продавец на Центральном рынке.
Помимо кеты и горбуши из лососевых предлагается сима по 1200—1300 рублей за килограмм, форель — 1400 и чавыча — 1600.
— Цена в 700 рублей очень большая. Вообще в Татарском проливе на сегодняшний день выловили меньше тонны рыбы, она только-только пошла. В прошлом году первая партия горбуши на оптовом рынке отпускалась по 250 рублей за килограмм, потом цена упала до 130 рублей. Та горбуша, что продается на Центральном рынке, вряд ли была поставлена каким-то предприятием, это, скорее всего, какие-то рыбаки-любители, — рассказал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.
Напомним, в прошлом году розничная цена на первую горбушу в Хабаровском крае составляла от 450 до 550 рублей за килограмм.