Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске без горячей воды остались более 1200 домов

Более 1200 домов в Новосибирске остались без горячей воды. Об этом сообщили сегодня, 10 июня, в ходе аппаратного совещания в правительстве региона.

Источник: Reuters

В Новосибирске без горячей воды остались более 1200 домов. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

— В настоящее время в Новосибирске действует отключение горячего водоснабжения на 1235 объектах, связанное с устранением дефектов, выявленных во время испытаний на теплосетях на территории Калининского, Первомайского, Дзержинского районов и Центрального округа. Плановые работы ведутся на 169 объектах в Ленинском, Первомайском районах и Центральном округе, и на 173 объектах ведутся аварийные работы в Октябрьском и Ленинском районах, — пояснил градоначальник.

Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирской области за неделю произошло 119 пожаров. В Новосибирской области во время купания в водоеме утонул нетрезвый человек. Дом — памятник в Военном городке Новосибирска рискует стать жертвой капремонта.

Александр ИЛЬИН.

ЖКХ