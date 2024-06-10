В Новосибирске без горячей воды остались более 1200 домов

— В настоящее время в Новосибирске действует отключение горячего водоснабжения на 1235 объектах, связанное с устранением дефектов, выявленных во время испытаний на теплосетях на территории Калининского, Первомайского, Дзержинского районов и Центрального округа. Плановые работы ведутся на 169 объектах в Ленинском, Первомайском районах и Центральном округе, и на 173 объектах ведутся аварийные работы в Октябрьском и Ленинском районах, — пояснил градоначальник.