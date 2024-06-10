В Новосибирской области запустили репродуктивную диспансеризацию.
Осмотрами намерены охватить не менее 136 тысяч жителей в возрасте от 18 до 49 лет, что составляет 11% от населения репродуктивного возраста. Об этом рассказал министр здравоохранения Константин Хальзов.
Новый вид диспансеризации будет сопряжен с общей диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами.
Ее включили в ОМС с 2024 года. Медицинские осмотры направлены на заболевания, которые могут препятствовать зачатию и рождению ребенка.