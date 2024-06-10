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В Новосибирской области запустили репродуктивную диспансеризацию

Об этом сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирской области запустили репродуктивную диспансеризацию.

Осмотрами намерены охватить не менее 136 тысяч жителей в возрасте от 18 до 49 лет, что составляет 11% от населения репродуктивного возраста. Об этом рассказал министр здравоохранения Константин Хальзов.

Новый вид диспансеризации будет сопряжен с общей диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами.

Ее включили в ОМС с 2024 года. Медицинские осмотры направлены на заболевания, которые могут препятствовать зачатию и рождению ребенка.

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