Ограничения будут действовать с 06:00 до 15:00 и затронут следующие участки:
Орджоникидзе — от Красноармейской до Красной;
Буденного — от Красной до Красноармейской;
Красноармейской — от Длинной до Будённого.
Дороги заранее освободят от припаркованного транспорта, а для участников и гостей праздничных мероприятий обустроят специальные парковки. Мэрия также предупредила, что из-за перекрытий автобусы временно изменят график и маршруты.
12 июня Краснодар присоединится к празднованию Дня России, официально учрежденного в 1992 году постановлением Верховного Совета Российской Федерации. Эта дата отмечается в честь принятия Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 1990 года и первых всенародных выборов президента России, состоявшихся 12 июня 1991 года.
Несколько улиц перекроют в центре Краснодара из-за мероприятий в честь Дня России
В Краснодаре 12 июня, в День России, временно ограничат движение транспорта на нескольких улицах в центре города. Об этом сообщает мэрия города.
Ограничения будут действовать с 06:00 до 15:00 и затронут следующие участки: