Несколько улиц перекроют в центре Краснодара из-за мероприятий в честь Дня России

Ограничения будут действовать с 06:00 до 15:00 и затронут следующие участки:



Орджоникидзе — от Красноармейской до Красной;

Буденного — от Красной до Красноармейской;

Красноармейской — от Длинной до Будённого.



Дороги заранее освободят от припаркованного транспорта, а для участников и гостей праздничных мероприятий обустроят специальные парковки. Мэрия также предупредила, что из-за перекрытий автобусы временно изменят график и маршруты.



12 июня Краснодар присоединится к празднованию Дня России, официально учрежденного в 1992 году постановлением Верховного Совета Российской Федерации. Эта дата отмечается в честь принятия Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 1990 года и первых всенародных выборов президента России, состоявшихся 12 июня 1991 года.