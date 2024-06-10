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Несколько улиц перекроют в центре Краснодара из-за мероприятий в честь Дня России

В Краснодаре 12 июня, в День России, временно ограничат движение транспорта на нескольких улицах в центре города. Об этом сообщает мэрия города.

Источник: Новая Кубань

Ограничения будут действовать с 06:00 до 15:00 и затронут следующие участки:

Орджоникидзе — от Красноармейской до Красной;
Буденного — от Красной до Красноармейской;
Красноармейской — от Длинной до Будённого.

Дороги заранее освободят от припаркованного транспорта, а для участников и гостей праздничных мероприятий обустроят специальные парковки. Мэрия также предупредила, что из-за перекрытий автобусы временно изменят график и маршруты.

12 июня Краснодар присоединится к празднованию Дня России, официально учрежденного в 1992 году постановлением Верховного Совета Российской Федерации. Эта дата отмечается в честь принятия Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 1990 года и первых всенародных выборов президента России, состоявшихся 12 июня 1991 года.